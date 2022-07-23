https://ria.ru/20220723/donbass-1804464249.html

Украинские войска обстреляли Старомихайловку

Украинские войска обстреляли Старомихайловку - РИА Новости, 23.07.2022

Украинские войска обстреляли Старомихайловку

Украинские войска в 10.03 обстреляли поселок Старомихайловка к западу от Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T10:36

2022-07-23T10:36

2022-07-23T10:36

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска в 10.03 обстреляли поселок Старомихайловка к западу от Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины