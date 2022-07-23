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Украинские войска обстреляли Старомихайловку
Украинские войска обстреляли Старомихайловку - РИА Новости, 23.07.2022
Украинские войска обстреляли Старомихайловку
Украинские войска в 10.03 обстреляли поселок Старомихайловка к западу от Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T10:36
2022-07-23T10:36
2022-07-23T10:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска в 10.03 обстреляли поселок Старомихайловка к западу от Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Старомихайловку
Представительство ДНР: украинские войска выпустили пять снарядов по Старомихайловке