10:26 23.07.2022 (обновлено: 10:28 23.07.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ жилого сектора в Донецке
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ жилого сектора в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска в 09.50 выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.50 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский р-н): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.