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ВСУ выпустили более 180 снарядов по 11 населенным пунктам ДНР за сутки - РИА Новости, 23.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВСУ выпустили более 180 снарядов по 11 населенным пунктам ДНР за сутки
ВСУ выпустили более 180 снарядов по 11 населенным пунктам ДНР за сутки - РИА Новости, 23.07.2022
ВСУ выпустили более 180 снарядов по 11 населенным пунктам ДНР за сутки
Украинские войска за текущие сутки выпустили более 180 снарядов по территории 11 населенных пунктов ДНР, сообщили в Народной милиции республики. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T19:40
2022-07-23T19:55
специальная военная операция на украине
в мире
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 180 снарядов по территории 11 населенных пунктов ДНР, сообщили в Народной милиции республики."За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более ста восьмидесяти снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм и 120-мм миномётов. Огонь велся по районам одиннадцати населённых пунктов Республики", - говорится в сообщении.В ведомстве также сообщили, что за сутки двое военнослужащих сил ДНР погибли.
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в мире
19:40 23.07.2022 (обновлено: 19:55 23.07.2022)
 
ВСУ выпустили более 180 снарядов по 11 населенным пунктам ДНР за сутки

Народная милиция: ВСУ за сутки выпустили более 180 снарядов по 11 населенным пунктам ДНР

© Пресс-служба ВГА Энергодара / Перейти в фотобанкХвостовик бомбы, сброшенной с беспилотника ВСУ
Хвостовик бомбы, сброшенной с беспилотника ВСУ
© Пресс-служба ВГА Энергодара
Перейти в фотобанк
Хвостовик бомбы, сброшенной с беспилотника ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 180 снарядов по территории 11 населенных пунктов ДНР, сообщили в Народной милиции республики.
"За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более ста восьмидесяти снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм и 120-мм миномётов. Огонь велся по районам одиннадцати населённых пунктов Республики", - говорится в сообщении.
В ведомстве также сообщили, что за сутки двое военнослужащих сил ДНР погибли.
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