https://ria.ru/20220723/dnr-1804553453.html

ВСУ выпустили более 180 снарядов по 11 населенным пунктам ДНР за сутки

ВСУ выпустили более 180 снарядов по 11 населенным пунктам ДНР за сутки - РИА Новости, 23.07.2022

ВСУ выпустили более 180 снарядов по 11 населенным пунктам ДНР за сутки

Украинские войска за текущие сутки выпустили более 180 снарядов по территории 11 населенных пунктов ДНР, сообщили в Народной милиции республики. РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T19:40

2022-07-23T19:40

2022-07-23T19:55

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 180 снарядов по территории 11 населенных пунктов ДНР, сообщили в Народной милиции республики."За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более ста восьмидесяти снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм и 120-мм миномётов. Огонь велся по районам одиннадцати населённых пунктов Республики", - говорится в сообщении.В ведомстве также сообщили, что за сутки двое военнослужащих сил ДНР погибли.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире