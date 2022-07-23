https://ria.ru/20220723/dnr-1804543023.html

Украинские войска снова обстреляли Горловку

Украинские войска снова обстреляли Горловку - РИА Новости, 23.07.2022

Украинские войска снова обстреляли Горловку

Украинские войска в 17.40 выпустили по Горловке шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T18:17

2022-07-23T18:17

2022-07-23T18:17

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

в мире

донецк (днр)

стирол

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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска в 17.40 выпустили по Горловке шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

горловка, донецкая народная республика, в мире, донецк (днр), стирол