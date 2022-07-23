https://ria.ru/20220723/dnr-1804543023.html
Украинские войска снова обстреляли Горловку
Украинские войска снова обстреляли Горловку - РИА Новости, 23.07.2022
Украинские войска снова обстреляли Горловку
Украинские войска в 17.40 выпустили по Горловке шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T18:17
2022-07-23T18:17
2022-07-23T18:17
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
в мире
донецк (днр)
стирол
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска в 17.40 выпустили по Горловке шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, в мире, донецк (днр), стирол
Украинские войска снова обстреляли Горловку
Представительство ДНР: украинские боевики в 17.40 выпустили по Горловке шесть мин