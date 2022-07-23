https://ria.ru/20220723/derevo-1804546907.html

Жительница Тамбова получила смертельные травмы при падении дерева

Жительница Тамбова получила смертельные травмы при падении дерева - РИА Новости, 23.07.2022

Жительница Тамбова получила смертельные травмы при падении дерева

Часть дерева в Тамбове упала на женщину и мужчину, в результате чего женщина скончалась, а мужчину госпитализировали, сообщает прокуратура по Тамбовской области РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T18:58

2022-07-23T18:58

2022-07-23T19:03

происшествия

жилье

тамбовская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 23 июл - РИА Новости. Часть дерева в Тамбове упала на женщину и мужчину, в результате чего женщина скончалась, а мужчину госпитализировали, сообщает прокуратура по Тамбовской области в Telegram-канале.Инцидент произошел на территории музейного комплекса "Усадьба Асеевых" в Тамбове. По факту произошедшего областная прокуратура организовала проверку. По её итогам будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию безопасного пребывания на территории музейного комплекса и рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.Пресс-служба прокуратуры уточнила РИА Новости, что пострадавшие граждане укрылись от дождя в шатре, который, судя по предоставленному фото с места инцидента, был рядом с деревом. Кроме того, СУ СК России по Тамбовской области начал процессуальную проверку."Для выяснения обстоятельств и причин трагедии следственными органами следственного управления СК России по Тамбовской области начата процессуальная проверка. Следователи продолжают работу на месте происшествия", - сообщает СУ СК по Тамбовской области.

https://ria.ru/20220717/rebenok-1803068190.html

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жилье, тамбовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)