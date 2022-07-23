18:58 23.07.2022 (обновлено: 19:03 23.07.2022)
Жительница Тамбова получила смертельные травмы при падении дерева
Прокуратура Тамбовской области: из-за падения фрагмента дерева погибла женщин
© Фото : Прокуратура Тамбовской областиДерево упало на женщину на территории музейного комплекса "Усадьба Асеевых" в Тамбове
© Фото : Прокуратура Тамбовской области
Дерево упало на женщину на территории музейного комплекса "Усадьба Асеевых" в Тамбове
ВОРОНЕЖ, 23 июл - РИА Новости. Часть дерева в Тамбове упала на женщину и мужчину, в результате чего женщина скончалась, а мужчину госпитализировали, сообщает прокуратура по Тамбовской области в Telegram-канале.
"По предварительным данным, в результате падения фрагмента дерева пострадала женщина, 1977 г.р., которая скончалась от полученных травм, еще один пострадавший, 1976 г.р. госпитализирован в медицинское учреждение", — сообщает областная прокуратура.
Инцидент произошел на территории музейного комплекса "Усадьба Асеевых" в Тамбове. По факту произошедшего областная прокуратура организовала проверку. По её итогам будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию безопасного пребывания на территории музейного комплекса и рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Пресс-служба прокуратуры уточнила РИА Новости, что пострадавшие граждане укрылись от дождя в шатре, который, судя по предоставленному фото с места инцидента, был рядом с деревом. Кроме того, СУ СК России по Тамбовской области начал процессуальную проверку.
"Для выяснения обстоятельств и причин трагедии следственными органами следственного управления СК России по Тамбовской области начата процессуальная проверка. Следователи продолжают работу на месте происшествия", - сообщает СУ СК по Тамбовской области.
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