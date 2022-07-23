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Трасс заявила, что считает себя бунтаркой - РИА Новости, 23.07.2022
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Трасс заявила, что считает себя бунтаркой
Трасс заявила, что считает себя бунтаркой - РИА Новости, 23.07.2022
Трасс заявила, что считает себя бунтаркой
Кандидат на пост премьер-министра Великобритании, министр иностранных дел страны Лиз Трасс в интервью газете Telegraph назвала себя бунтаркой, желающей изменить РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T04:33
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лиз трасс
в мире
великобритания
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Кандидат на пост премьер-министра Великобритании, министр иностранных дел страны Лиз Трасс в интервью газете Telegraph назвала себя бунтаркой, желающей изменить положение вещей в британской политике.В финальный раунд борьбы за кресло премьера Британии ранее вышли Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак.Она пояснила, что хочет "действовать по-другому и быть смелой, чтобы Великобритания отличалась высокими темпами роста и высокой производительностью".
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лиз трасс, в мире, великобритания
04:33 23.07.2022 (обновлено: 06:38 23.07.2022)
 
Трасс заявила, что считает себя бунтаркой

Лиз Трасс назвала себя бунтаркой, желающей перемен в политике Великобритании

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Кандидат на пост премьер-министра Великобритании, министр иностранных дел страны Лиз Трасс в интервью газете Telegraph назвала себя бунтаркой, желающей изменить положение вещей в британской политике.
В финальный раунд борьбы за кресло премьера Британии ранее вышли Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак.

"Я считаю себя бунтаркой, потому что хочу изменить положение вещей", — заявила Трасс.

Она пояснила, что хочет "действовать по-другому и быть смелой, чтобы Великобритания отличалась высокими темпами роста и высокой производительностью".
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
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