https://ria.ru/20220723/boyazn-1804437470.html

Автоэксперт дал совет, как не бояться водить автомобиль

Автоэксперт дал совет, как не бояться водить автомобиль - РИА Новости, 23.07.2022

Автоэксперт дал совет, как не бояться водить автомобиль

Любой человек в силу различных обстоятельств может столкнуться с автофобией — страхом вождения автомобиля, который приносит дискомфорт. Но есть несколько... РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-23T02:15

2022-07-23T02:15

2022-07-23T02:15

авто

общество

россия

егор васильев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150588/17/1505881745_0:43:2700:1562_1920x0_80_0_0_b20b63dc4eb84f9b4effe43a2d909af9.jpg

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Любой человек в силу различных обстоятельств может столкнуться с автофобией — страхом вождения автомобиля, который приносит дискомфорт. Но есть несколько способов борьбы с таким состоянием, рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.В первую очередь, нужно понять, чем вызван такой страх, отмечает эксперт. Одна из распространенных причин — недостаток опыта, добавил он.В таком случае стоит пойти на курсы повышения водительского мастерства или попробовать управление автомобилем с опытным водителем в качестве штурмана, который будет выступать в качестве страховки.Если же страх связан с предыдущим опытом неприятной ситуации или аварии, то может иметь смысл обращение к профессиональному психологу, анализ психологических причин страха, подчеркнул Васильев.

https://ria.ru/20220718/voditeli-1803122211.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, общество, россия, егор васильев