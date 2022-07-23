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Автоэксперт дал совет, как не бояться водить автомобиль - РИА Новости, 23.07.2022
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Автоэксперт дал совет, как не бояться водить автомобиль
Автоэксперт дал совет, как не бояться водить автомобиль - РИА Новости, 23.07.2022
Автоэксперт дал совет, как не бояться водить автомобиль
Любой человек в силу различных обстоятельств может столкнуться с автофобией — страхом вождения автомобиля, который приносит дискомфорт. Но есть несколько... РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-23T02:15
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авто
общество
россия
егор васильев
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Любой человек в силу различных обстоятельств может столкнуться с автофобией — страхом вождения автомобиля, который приносит дискомфорт. Но есть несколько способов борьбы с таким состоянием, рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.В первую очередь, нужно понять, чем вызван такой страх, отмечает эксперт. Одна из распространенных причин — недостаток опыта, добавил он.В таком случае стоит пойти на курсы повышения водительского мастерства или попробовать управление автомобилем с опытным водителем в качестве штурмана, который будет выступать в качестве страховки.Если же страх связан с предыдущим опытом неприятной ситуации или аварии, то может иметь смысл обращение к профессиональному психологу, анализ психологических причин страха, подчеркнул Васильев.
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авто, общество, россия, егор васильев
02:15 23.07.2022
 
Автоэксперт дал совет, как не бояться водить автомобиль

Эксперт Васильев посоветовал курсы повышения водительского мастерства при боязни водить

© Fotolia / ArtemМужчина за рулем автомобиля
Мужчина за рулем автомобиля - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© Fotolia / Artem
Мужчина за рулем автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Любой человек в силу различных обстоятельств может столкнуться с автофобией — страхом вождения автомобиля, который приносит дискомфорт. Но есть несколько способов борьбы с таким состоянием, рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.
В первую очередь, нужно понять, чем вызван такой страх, отмечает эксперт. Одна из распространенных причин — недостаток опыта, добавил он.
"Возможно, это связано с тем, что вы испытываете проблемы с парковкой или выездом со двора, поскольку сталкиваетесь с маневрированием в узких пространствах, а габариты автомобиля не чувствуете в должной мере", — предположил собеседник агентства.
В таком случае стоит пойти на курсы повышения водительского мастерства или попробовать управление автомобилем с опытным водителем в качестве штурмана, который будет выступать в качестве страховки.
Если же страх связан с предыдущим опытом неприятной ситуации или аварии, то может иметь смысл обращение к профессиональному психологу, анализ психологических причин страха, подчеркнул Васильев.
Женщина водитель - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
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Эксперты считают, что женщины-водители аккуратнее мужчин
 
АвтоОбществоРоссияЕгор Васильев
 
 
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