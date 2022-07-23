Автоэксперт дал совет, как не бояться водить автомобиль
Эксперт Васильев посоветовал курсы повышения водительского мастерства при боязни водить
Мужчина за рулем автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Любой человек в силу различных обстоятельств может столкнуться с автофобией — страхом вождения автомобиля, который приносит дискомфорт. Но есть несколько способов борьбы с таким состоянием, рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.
В первую очередь, нужно понять, чем вызван такой страх, отмечает эксперт. Одна из распространенных причин — недостаток опыта, добавил он.
"Возможно, это связано с тем, что вы испытываете проблемы с парковкой или выездом со двора, поскольку сталкиваетесь с маневрированием в узких пространствах, а габариты автомобиля не чувствуете в должной мере", — предположил собеседник агентства.
В таком случае стоит пойти на курсы повышения водительского мастерства или попробовать управление автомобилем с опытным водителем в качестве штурмана, который будет выступать в качестве страховки.
Если же страх связан с предыдущим опытом неприятной ситуации или аварии, то может иметь смысл обращение к профессиональному психологу, анализ психологических причин страха, подчеркнул Васильев.
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