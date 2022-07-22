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Центр в Стамбуле проследит, чтобы суда с зерном не отклонялись от маршрута

Центр в Стамбуле проследит, чтобы суда с зерном не отклонялись от маршрута - РИА Новости, 22.07.2022

Центр в Стамбуле проследит, чтобы суда с зерном не отклонялись от маршрута

Координационный центр в Стамбуле будет следить, чтобы суда, идущие с зерном с Украины, не отклонялись от установленного коридора, заявил на брифинге... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T17:43

2022-07-22T17:43

2022-07-22T17:43

экономика

стамбул

черное море

украина

оон

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СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Координационный центр в Стамбуле будет следить, чтобы суда, идущие с зерном с Украины, не отклонялись от установленного коридора, заявил на брифинге высокопоставленный представитель ООН, раскрывая суть "продуктовой сделки"."Договоренность предполагает, что корабли будут идти конкретными путями и по коридору через Черное море. Будет вестись мониторинг за тем, не отклоняются ли суда от коридора. И если они отклоняются, Совместный координационный центр в Стамбуле будет решать, требует ли этот маневр инспекции", - сказал он.По его словам, перегрузка груза с корабля на корабль будет предметом для инспекции.

стамбул

черное море

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, стамбул, черное море, украина, оон