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Центр в Стамбуле проследит, чтобы суда с зерном не отклонялись от маршрута - РИА Новости, 22.07.2022
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Центр в Стамбуле проследит, чтобы суда с зерном не отклонялись от маршрута
Центр в Стамбуле проследит, чтобы суда с зерном не отклонялись от маршрута - РИА Новости, 22.07.2022
Центр в Стамбуле проследит, чтобы суда с зерном не отклонялись от маршрута
Координационный центр в Стамбуле будет следить, чтобы суда, идущие с зерном с Украины, не отклонялись от установленного коридора, заявил на брифинге... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:43
2022-07-22T17:43
экономика
стамбул
черное море
украина
оон
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СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Координационный центр в Стамбуле будет следить, чтобы суда, идущие с зерном с Украины, не отклонялись от установленного коридора, заявил на брифинге высокопоставленный представитель ООН, раскрывая суть "продуктовой сделки"."Договоренность предполагает, что корабли будут идти конкретными путями и по коридору через Черное море. Будет вестись мониторинг за тем, не отклоняются ли суда от коридора. И если они отклоняются, Совместный координационный центр в Стамбуле будет решать, требует ли этот маневр инспекции", - сказал он.По его словам, перегрузка груза с корабля на корабль будет предметом для инспекции.
стамбул
черное море
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экономика, стамбул, черное море, украина, оон
17:43 22.07.2022
 
Центр в Стамбуле проследит, чтобы суда с зерном не отклонялись от маршрута

Координационный центр в Стамбуле проследит, чтобы суда с зерном не отклонялись от коридора

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Координационный центр в Стамбуле будет следить, чтобы суда, идущие с зерном с Украины, не отклонялись от установленного коридора, заявил на брифинге высокопоставленный представитель ООН, раскрывая суть "продуктовой сделки".
"Договоренность предполагает, что корабли будут идти конкретными путями и по коридору через Черное море. Будет вестись мониторинг за тем, не отклоняются ли суда от коридора. И если они отклоняются, Совместный координационный центр в Стамбуле будет решать, требует ли этот маневр инспекции", - сказал он.
По его словам, перегрузка груза с корабля на корабль будет предметом для инспекции.
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