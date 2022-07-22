https://ria.ru/20220722/zerno-1804342554.html

Украинские военные считают безопасными маршруты вывода судов с зерном

Украинские военные считают безопасными маршруты вывода судов с зерном - РИА Новости, 22.07.2022

Украинские военные считают безопасными маршруты вывода судов с зерном

Военно-морские силы и Вооруженные силы Украины считают безопасными маршруты вывода кораблей с зерном по Черному морю, сообщил журналистам высокопоставленный... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T17:39

2022-07-22T17:39

2022-07-22T17:39

стамбул

россия

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СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. Военно-морские силы и Вооруженные силы Украины считают безопасными маршруты вывода кораблей с зерном по Черному морю, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник ООН.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна."В дискуссиях (в Стамбуле) участвовали ВМС и руководство военного ведомства, которые уверены, что эти маршруты безопасны. Но у нас будет положение (в договоренностях) в ходе выполнения соглашения о направлении минных тральщиков из оговоренной страны на случай, если эти безопасные маршруты потребуют проверки", - сказал он журналистам на брифинге.

https://ria.ru/20220722/oon-1804341311.html

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