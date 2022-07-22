https://ria.ru/20220722/zerno-1804342554.html
Украинские военные считают безопасными маршруты вывода судов с зерном
Украинские военные считают безопасными маршруты вывода судов с зерном - РИА Новости, 22.07.2022
Украинские военные считают безопасными маршруты вывода судов с зерном
Военно-морские силы и Вооруженные силы Украины считают безопасными маршруты вывода кораблей с зерном по Черному морю, сообщил журналистам высокопоставленный... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:39
2022-07-22T17:39
2022-07-22T17:39
стамбул
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632518_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_9aad6b6d917d4edfa94c2de99242c30d.jpg
СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. Военно-морские силы и Вооруженные силы Украины считают безопасными маршруты вывода кораблей с зерном по Черному морю, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник ООН.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна."В дискуссиях (в Стамбуле) участвовали ВМС и руководство военного ведомства, которые уверены, что эти маршруты безопасны. Но у нас будет положение (в договоренностях) в ходе выполнения соглашения о направлении минных тральщиков из оговоренной страны на случай, если эти безопасные маршруты потребуют проверки", - сказал он журналистам на брифинге.
https://ria.ru/20220722/oon-1804341311.html
стамбул
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632518_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_12230f535a82907afbdf26903c748659.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, россия
Украинские военные считают безопасными маршруты вывода судов с зерном
ООН: ВС Украины считают безопасными маршруты вывода кораблей с зерном по Черному морю
СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. Военно-морские силы и Вооруженные силы Украины считают безопасными маршруты вывода кораблей с зерном по Черному морю, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник ООН.
В пятницу в Стамбуле
состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России
вывозу украинского зерна.
"В дискуссиях (в Стамбуле) участвовали ВМС и руководство военного ведомства, которые уверены, что эти маршруты безопасны. Но у нас будет положение (в договоренностях) в ходе выполнения соглашения о направлении минных тральщиков из оговоренной страны на случай, если эти безопасные маршруты потребуют проверки", - сказал он журналистам на брифинге.