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Украинские военные считают безопасными маршруты вывода судов с зерном - РИА Новости, 22.07.2022
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Украинские военные считают безопасными маршруты вывода судов с зерном
Украинские военные считают безопасными маршруты вывода судов с зерном - РИА Новости, 22.07.2022
Украинские военные считают безопасными маршруты вывода судов с зерном
Военно-морские силы и Вооруженные силы Украины считают безопасными маршруты вывода кораблей с зерном по Черному морю, сообщил журналистам высокопоставленный... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:39
2022-07-22T17:39
стамбул
россия
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СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. Военно-морские силы и Вооруженные силы Украины считают безопасными маршруты вывода кораблей с зерном по Черному морю, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник ООН.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна."В дискуссиях (в Стамбуле) участвовали ВМС и руководство военного ведомства, которые уверены, что эти маршруты безопасны. Но у нас будет положение (в договоренностях) в ходе выполнения соглашения о направлении минных тральщиков из оговоренной страны на случай, если эти безопасные маршруты потребуют проверки", - сказал он журналистам на брифинге.
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стамбул, россия
17:39 22.07.2022
 
Украинские военные считают безопасными маршруты вывода судов с зерном

ООН: ВС Украины считают безопасными маршруты вывода кораблей с зерном по Черному морю

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. Военно-морские силы и Вооруженные силы Украины считают безопасными маршруты вывода кораблей с зерном по Черному морю, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник ООН.
В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
"В дискуссиях (в Стамбуле) участвовали ВМС и руководство военного ведомства, которые уверены, что эти маршруты безопасны. Но у нас будет положение (в договоренностях) в ходе выполнения соглашения о направлении минных тральщиков из оговоренной страны на случай, если эти безопасные маршруты потребуют проверки", - сказал он журналистам на брифинге.
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