https://ria.ru/20220722/zerno-1804332590.html
Украине потребуется десять дней для подготовки портов для вывоза зерна
Украине потребуется десять дней для подготовки портов для вывоза зерна - РИА Новости, 22.07.2022
Украине потребуется десять дней для подготовки портов для вывоза зерна
Украинские власти заявили, что им потребуется около 10 дней для подготовки портов для вывоза зерна Черным морем, полноценное движение судов может начаться через РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:24
2022-07-22T17:24
2022-07-22T17:28
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СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. Украинские власти заявили, что им потребуется около 10 дней для подготовки портов для вывоза зерна Черным морем, полноценное движение судов может начаться через две недели, сообщил журналистам на брифинге высокопоставленный представитель ООН.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна."Перед тем, как у нас появится безопасный проход, украинцы должны будут четко определить, где проходят безопасные маршруты, и действительно ли они в целом безопасны. Ранее украинская сторона сказала нам, что им понадобится около 10 дней, чтобы порты подготовились для возобновления работы", - сообщил он."Я думаю, что мы говорим о паре недель до того, как мы увидим надлежащее движение судов в порты и из них. Но меня не удивит, если мы увидим изначальное движение судов – чтобы продемонстрировать, что мы можем работать", - добавил представитель ООН.
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17:24 22.07.2022 (обновлено: 17:28 22.07.2022)
Украине потребуется десять дней для подготовки портов для вывоза зерна
ООН: Украине потребуется десять дней для подготовки портов для вывоза зерна Черным морем