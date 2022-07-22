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Глава МО Турции поблагодарил Шойгу за вклад в работу по перевозке зерна

Глава МО Турции поблагодарил Шойгу за вклад в работу по перевозке зерна - РИА Новости, 22.07.2022

Глава МО Турции поблагодарил Шойгу за вклад в работу по перевозке зерна

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар поблагодарил своего российского коллегу Сергея Шойгу за его вклад в работу по безопасной перевозке зерна и... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T16:42

2022-07-22T16:42

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СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар поблагодарил своего российского коллегу Сергея Шойгу за его вклад в работу по безопасной перевозке зерна и продовольствия.Сообщается, что "была подчеркнута необходимость срочного прекращения огня в Украине"."Была выражена благодарность министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу за вклад в работу по безопасной перевозке зерна и продовольствия по морю,"- говорится в сообщении.В Стамбуле в пятницу ожидается подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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