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Глава МО Турции поблагодарил Шойгу за вклад в работу по перевозке зерна - РИА Новости, 22.07.2022
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Глава МО Турции поблагодарил Шойгу за вклад в работу по перевозке зерна
Глава МО Турции поблагодарил Шойгу за вклад в работу по перевозке зерна - РИА Новости, 22.07.2022
Глава МО Турции поблагодарил Шойгу за вклад в работу по перевозке зерна
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар поблагодарил своего российского коллегу Сергея Шойгу за его вклад в работу по безопасной перевозке зерна и... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T16:42
2022-07-22T17:10
в мире
цены на нефть
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СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар поблагодарил своего российского коллегу Сергея Шойгу за его вклад в работу по безопасной перевозке зерна и продовольствия.Сообщается, что "была подчеркнута необходимость срочного прекращения огня в Украине"."Была выражена благодарность министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу за вклад в работу по безопасной перевозке зерна и продовольствия по морю,"- говорится в сообщении.В Стамбуле в пятницу ожидается подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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в мире, цены на нефть, сергей шойгу, владимир путин, москва, стамбул, россия, оон, ситуация в днр и лнр
16:42 22.07.2022 (обновлено: 17:10 22.07.2022)
 
Глава МО Турции поблагодарил Шойгу за вклад в работу по перевозке зерна

Глава Минобороны Турции поблагодарил Шойгу за вклад в работу по безопасной перевозке зерна

© РИА Новости / Максим Дурнев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар во время встречи в Стамбуле. 22 июля 2022
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар во время встречи в Стамбуле. 22 июля 2022 - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Максим Дурнев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар во время встречи в Стамбуле. 22 июля 2022
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СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар поблагодарил своего российского коллегу Сергея Шойгу за его вклад в работу по безопасной перевозке зерна и продовольствия.
"Министр национальной обороны Хулуси Акар встретился с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу, прибывшим в Стамбул на церемонию подписания соглашения о поставках зерна, разработанного благодаря усилиям Турции. На встрече обсуждались двусторонние и региональные вопросы обороны и безопасности",- сообщила пресс-служба турецкого военного ведомства.
Сообщается, что "была подчеркнута необходимость срочного прекращения огня в Украине".
"Была выражена благодарность министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу за вклад в работу по безопасной перевозке зерна и продовольствия по морю,"- говорится в сообщении.
В Стамбуле в пятницу ожидается подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 13:59
Шойгу прибыл в Стамбул на подписание документов по зерновому вопросу
 
В миреЦены на нефтьСергей ШойгуВладимир ПутинМоскваСтамбулРоссияООНСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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