https://ria.ru/20220722/zerno-1804276622.html

В Стамбуле журналисты встали в очередь перед подписанием договора о зерне

В Стамбуле журналисты встали в очередь перед подписанием договора о зерне - РИА Новости, 22.07.2022

В Стамбуле журналисты встали в очередь перед подписанием договора о зерне

Журналисты скапливаются у входа в офис Долмабахче президента Турции в Стамбуле, где ожидается подписание документа о снятии ограничений на поставку российских... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T15:23

2022-07-22T15:23

2022-07-22T16:46

в мире

турция

россия

стамбул

ситуация в днр и лнр

сергей шойгу

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СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. Журналисты скапливаются у входа в офис Долмабахче президента Турции в Стамбуле, где ожидается подписание документа о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, усилены меры безопасности, передает корреспондент РИА Новости.Министр обороны России Сергей Шойгу в пятницу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна.Перед входом в офис выстроена длинная очередь журналистов. После тщательной проверки их пускают в комнату для прессы, где угощают чаем и кофе. Сама церемония планируется на 16:30 по мск.

https://ria.ru/20220722/zerno-1804162056.html

турция

россия

стамбул

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в мире, турция, россия, стамбул, ситуация в днр и лнр, сергей шойгу