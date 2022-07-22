https://ria.ru/20220722/zerno-1804276622.html
В Стамбуле журналисты встали в очередь перед подписанием договора о зерне
В Стамбуле журналисты встали в очередь перед подписанием договора о зерне - РИА Новости, 22.07.2022
В Стамбуле журналисты встали в очередь перед подписанием договора о зерне
Журналисты скапливаются у входа в офис Долмабахче президента Турции в Стамбуле, где ожидается подписание документа о снятии ограничений на поставку российских... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T15:23
2022-07-22T15:23
2022-07-22T16:46
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СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. Журналисты скапливаются у входа в офис Долмабахче президента Турции в Стамбуле, где ожидается подписание документа о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, усилены меры безопасности, передает корреспондент РИА Новости.Министр обороны России Сергей Шойгу в пятницу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна.Перед входом в офис выстроена длинная очередь журналистов. После тщательной проверки их пускают в комнату для прессы, где угощают чаем и кофе. Сама церемония планируется на 16:30 по мск.
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в мире, турция, россия, стамбул, ситуация в днр и лнр, сергей шойгу
15:23 22.07.2022 (обновлено: 16:46 22.07.2022)
В Стамбуле журналисты встали в очередь перед подписанием договора о зерне
Журналисты собрались в длинную очередь на подписание договора о зерне в Стамбуле