https://ria.ru/20220722/zerno-1804274505.html

Воронежская область ожидает получить пять миллионов тонн зерна

Воронежская область ожидает получить пять миллионов тонн зерна - РИА Новости, 22.07.2022

Воронежская область ожидает получить пять миллионов тонн зерна

Воронежская область планирует получить в этом году свыше 5 миллионов тонн зерна, что не только покроет потребности региона, но и позволит продать излишки,... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T15:18

2022-07-22T15:18

2022-07-22T15:18

экономика

воронежская область

александр гусев (государственный служащий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802194633_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7d628eccbd95a1c5786135b8371824be.jpg

ВОРОНЕЖ, 22 июл - РИА Новости. Воронежская область планирует получить в этом году свыше 5 миллионов тонн зерна, что не только покроет потребности региона, но и позволит продать излишки, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев."В этом году показатели продуктивности зерновых в регионе выше среднемноголетнего уровня. Общая посевная площадь под урожай - 1,6 миллиона гектаров. На вторую декаду июля скошено более 175 тысяч гектаров. Валовой сбор - 761 тысяча тонн при урожайности почти 43,5 центнера с гектара", - сообщил Гусев.По его словам, завершение массовой уборочной кампании ранних зерновых планируется в конце второй декады августа. После регион приступит к уборке поздних зерновых и зернобобовых."Ожидаем, что валовый сбор зерна превысит 5 миллионов тонн, это очень приличный показатель. С лихвой закрывает областные нужды. Еще можно и продавать", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20220722/zerno-1804160463.html

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, воронежская область, александр гусев (государственный служащий)