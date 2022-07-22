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Воронежская область ожидает получить пять миллионов тонн зерна - РИА Новости, 22.07.2022
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Воронежская область ожидает получить пять миллионов тонн зерна
Воронежская область ожидает получить пять миллионов тонн зерна - РИА Новости, 22.07.2022
Воронежская область ожидает получить пять миллионов тонн зерна
Воронежская область планирует получить в этом году свыше 5 миллионов тонн зерна, что не только покроет потребности региона, но и позволит продать излишки,... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T15:18
2022-07-22T15:18
экономика
воронежская область
александр гусев (государственный служащий)
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ВОРОНЕЖ, 22 июл - РИА Новости. Воронежская область планирует получить в этом году свыше 5 миллионов тонн зерна, что не только покроет потребности региона, но и позволит продать излишки, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев."В этом году показатели продуктивности зерновых в регионе выше среднемноголетнего уровня. Общая посевная площадь под урожай - 1,6 миллиона гектаров. На вторую декаду июля скошено более 175 тысяч гектаров. Валовой сбор - 761 тысяча тонн при урожайности почти 43,5 центнера с гектара", - сообщил Гусев.По его словам, завершение массовой уборочной кампании ранних зерновых планируется в конце второй декады августа. После регион приступит к уборке поздних зерновых и зернобобовых."Ожидаем, что валовый сбор зерна превысит 5 миллионов тонн, это очень приличный показатель. С лихвой закрывает областные нужды. Еще можно и продавать", - отметил губернатор.
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экономика, воронежская область, александр гусев (государственный служащий)
15:18 22.07.2022
 
Воронежская область ожидает получить пять миллионов тонн зерна

Губернатор Гусев: Воронежская область ожидает получить свыше пяти миллионов тонн зерна

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 22 июл - РИА Новости. Воронежская область планирует получить в этом году свыше 5 миллионов тонн зерна, что не только покроет потребности региона, но и позволит продать излишки, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.
"В этом году показатели продуктивности зерновых в регионе выше среднемноголетнего уровня. Общая посевная площадь под урожай - 1,6 миллиона гектаров. На вторую декаду июля скошено более 175 тысяч гектаров. Валовой сбор - 761 тысяча тонн при урожайности почти 43,5 центнера с гектара", - сообщил Гусев.
По его словам, завершение массовой уборочной кампании ранних зерновых планируется в конце второй декады августа. После регион приступит к уборке поздних зерновых и зернобобовых.
"Ожидаем, что валовый сбор зерна превысит 5 миллионов тонн, это очень приличный показатель. С лихвой закрывает областные нужды. Еще можно и продавать", - отметил губернатор.
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ЭкономикаВоронежская областьАлександр Гусев (государственный служащий)
 
 
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