https://ria.ru/20220722/zerno-1804274505.html
Воронежская область ожидает получить пять миллионов тонн зерна
Воронежская область ожидает получить пять миллионов тонн зерна - РИА Новости, 22.07.2022
Воронежская область ожидает получить пять миллионов тонн зерна
Воронежская область планирует получить в этом году свыше 5 миллионов тонн зерна, что не только покроет потребности региона, но и позволит продать излишки,... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T15:18
2022-07-22T15:18
2022-07-22T15:18
экономика
воронежская область
александр гусев (государственный служащий)
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ВОРОНЕЖ, 22 июл - РИА Новости. Воронежская область планирует получить в этом году свыше 5 миллионов тонн зерна, что не только покроет потребности региона, но и позволит продать излишки, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев."В этом году показатели продуктивности зерновых в регионе выше среднемноголетнего уровня. Общая посевная площадь под урожай - 1,6 миллиона гектаров. На вторую декаду июля скошено более 175 тысяч гектаров. Валовой сбор - 761 тысяча тонн при урожайности почти 43,5 центнера с гектара", - сообщил Гусев.По его словам, завершение массовой уборочной кампании ранних зерновых планируется в конце второй декады августа. После регион приступит к уборке поздних зерновых и зернобобовых."Ожидаем, что валовый сбор зерна превысит 5 миллионов тонн, это очень приличный показатель. С лихвой закрывает областные нужды. Еще можно и продавать", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20220722/zerno-1804160463.html
воронежская область
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экономика, воронежская область, александр гусев (государственный служащий)
Воронежская область ожидает получить пять миллионов тонн зерна
Губернатор Гусев: Воронежская область ожидает получить свыше пяти миллионов тонн зерна