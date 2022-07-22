https://ria.ru/20220722/zerno-1804230959.html

Шойгу отправился в Турцию для подписания документа по зерновому вопросу

Шойгу отправился в Турцию для подписания документа по зерновому вопросу - РИА Новости, 22.07.2022

Шойгу отправился в Турцию для подписания документа по зерновому вопросу

Министр обороны Сергей Шойгу отправился в Турцию, где ожидается подписание соглашения по зерновому вопросу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T12:53

2022-07-22T12:53

2022-07-22T13:35

россия

стамбул

сергей шойгу

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу отправился в Турцию, где ожидается подписание соглашения по зерновому вопросу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В ответ на просьбу журналистов прояснить детали соглашения пресс-секретарь еще раз предложил подождать его подписания."Оно пока не подписано. Поэтому я сказал, что не буду, не хочу забегать вперед. Если там все состоится, то будут и разъяснения", — добавил он.Песков напомнил также о заявлениях российского лидера, сделанных в Тегеране."Путин сказал о том, что на фоне того продовольственного кризиса, который надвигается, очень важно разблокировать пути поставки на мировые рынки — и удобрений, и продовольствия, и зерна", — сказал он.По словам пресс-секретаря, сравнительно небольшое количество украинского зерна не играет критической роли, но все же очень важно, чтобы оно попало на мировые рынки. Как важно и то, чтобы косвенные ограничения, которые действуют в отношении российских товаров, тоже позволили рынку получить дополнительные объемы и удобрений, и зерна.Как сообщили РИА Новости в администрации президента Турции, церемония подписания документа по зерновому вопросу должна состояться в Стамбуле в 16:30 при участии турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерреша.В ООН не раз предупреждали об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, Запад и киевские власти обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал множество препятствий для экспорта: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, ВСУ заминировали акваторию Черного моря.Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна и, если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.Переговоры по зерновому вопросу прошли в Стамбуле 13 июля. В них участвовали военные делегации России, Турции, Украины и представители ООН. Как рассказал ранее РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, соглашение подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.

https://ria.ru/20220722/zerno-1804188379.html

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стамбул

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, стамбул, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), турция, в мире, оон, украина, дмитрий песков, экономика