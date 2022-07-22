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Зеленский провел телефонный разговор с Джонсоном - РИА Новости, 22.07.2022
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Зеленский провел телефонный разговор с Джонсоном
Зеленский провел телефонный разговор с Джонсоном - РИА Новости, 22.07.2022
Зеленский провел телефонный разговор с Джонсоном
Владимир Зеленский заявил, что обсудил по телефону с объявившим о намерении уйти в отставку премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном гарантии... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T19:31
2022-07-22T19:31
в мире
борис джонсон
владимир зеленский
тереза мэй
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил по телефону с объявившим о намерении уйти в отставку премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном гарантии продолжения поддержки Лондоном Киева, а также активизацию подготовки украинских военных в Британии."Мы поговорили об усилении подготовки украинских солдат в Великобритании и о другом разнообразном военном сотрудничестве. Я получил заверения, что британская поддержка Украины остается сильной и безоговорочной", - написал Зеленский в Twitter.В офисе британского премьера также подтвердили обсуждение продолжения поддержки Украины со стороны Великобритании, независимо от того, кто станет его преемником.Джонсон в разговоре с Зеленским также заявил, что Великобритания работает над расширением подготовки украинских войск, в том числе с участием международных партнеров. "Премьер-министр поговорил с украинским президентом Владимиром Зеленским сегодня днем. Он подчеркнул продолжающееся твердое намерение поддерживать украинский народ и заявил, что решимость не ослабнет, независимо от того, кто станет следующим премьер-министром Британии", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.Кроме того, Джонсон "приветствовал сегодняшнее объявление" о подписании многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.Ранее Борис Джонсон предложил запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до 10 тысяч солдат каждые четыре месяца.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
https://ria.ru/20220722/ssha-1804379631.html
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в мире, борис джонсон, владимир зеленский, тереза мэй, россия, украина, великобритания
19:31 22.07.2022
 
Зеленский провел телефонный разговор с Джонсоном

Зеленский обсудил с Джонсоном гарантии продолжения поддержки Лондоном Киева

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeБорис Джонсон и Владимир Зеленский
Борис Джонсон и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Борис Джонсон и Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил по телефону с объявившим о намерении уйти в отставку премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном гарантии продолжения поддержки Лондоном Киева, а также активизацию подготовки украинских военных в Британии.
"Мы поговорили об усилении подготовки украинских солдат в Великобритании и о другом разнообразном военном сотрудничестве. Я получил заверения, что британская поддержка Украины остается сильной и безоговорочной", - написал Зеленский в Twitter.
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В офисе британского премьера также подтвердили обсуждение продолжения поддержки Украины со стороны Великобритании, независимо от того, кто станет его преемником.
Джонсон в разговоре с Зеленским также заявил, что Великобритания работает над расширением подготовки украинских войск, в том числе с участием международных партнеров. "Премьер-министр поговорил с украинским президентом Владимиром Зеленским сегодня днем. Он подчеркнул продолжающееся твердое намерение поддерживать украинский народ и заявил, что решимость не ослабнет, независимо от того, кто станет следующим премьер-министром Британии", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.
Кроме того, Джонсон "приветствовал сегодняшнее объявление" о подписании многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
Ранее Борис Джонсон предложил запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до 10 тысяч солдат каждые четыре месяца.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
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