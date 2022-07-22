https://ria.ru/20220722/zakonodatelstvo-1804310020.html
В Госдуме работают над синхронизацией законодательства с ДНР
В Госдуме работают над синхронизацией законодательства с ДНР - РИА Новости, 22.07.2022
В Госдуме работают над синхронизацией законодательства с ДНР
Первый вице-президент Союза машиностроителей России, председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил журналистам РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T16:32
2022-07-22T16:32
2022-07-22T16:32
здоровье - общество
владимир бидёвка
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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СНЕЖНОЕ, 22 июл – РИА Новости. Первый вице-президент Союза машиностроителей России, председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил журналистам о проработке механизмов синхронизации законодательства между Донецкой Народной Республикой и Российской Федерацией.Ранее председатель парламента ДНР Владимир Бидевка рассказал РИА Новости об особенностях интеграции законодательства ДНР с законодательством РФ и отметил, что в случае необходимости республика сможет оперативно перейти на стандарты России."Мы сегодня проводим, на мой взгляд, важное мероприятие. Совместное заседание, круглый стол профильных комитетов Государственной Думы и профильного комитета с участием руководства законодательного собрания Донецкой Народной Республики, где мы будем вырабатывать механизмы синхронизации законодательства. Поскольку Россия продвинулась очень далеко в разработке уникальных мер поддержки своей отечественной промышленности, тесной интеграции с наукой... Мы не представляем нашего взаимодействия без тесной промышленной кооперации", - сказал Гутенев.РФ признала независимость ЛНР и ДНР 21 февраля.
https://ria.ru/20220621/samozanyatye-1797005785.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, владимир бидёвка, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
В Госдуме работают над синхронизацией законодательства с ДНР
Комитет ГД по промышленности и торговле работает над синхронизацией законодательства с ДНР