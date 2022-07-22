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В Госдуме работают над синхронизацией законодательства с ДНР - РИА Новости, 22.07.2022
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В Госдуме работают над синхронизацией законодательства с ДНР
В Госдуме работают над синхронизацией законодательства с ДНР - РИА Новости, 22.07.2022
В Госдуме работают над синхронизацией законодательства с ДНР
Первый вице-президент Союза машиностроителей России, председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил журналистам РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T16:32
2022-07-22T16:32
здоровье - общество
владимир бидёвка
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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СНЕЖНОЕ, 22 июл – РИА Новости. Первый вице-президент Союза машиностроителей России, председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил журналистам о проработке механизмов синхронизации законодательства между Донецкой Народной Республикой и Российской Федерацией.Ранее председатель парламента ДНР Владимир Бидевка рассказал РИА Новости об особенностях интеграции законодательства ДНР с законодательством РФ и отметил, что в случае необходимости республика сможет оперативно перейти на стандарты России."Мы сегодня проводим, на мой взгляд, важное мероприятие. Совместное заседание, круглый стол профильных комитетов Государственной Думы и профильного комитета с участием руководства законодательного собрания Донецкой Народной Республики, где мы будем вырабатывать механизмы синхронизации законодательства. Поскольку Россия продвинулась очень далеко в разработке уникальных мер поддержки своей отечественной промышленности, тесной интеграции с наукой... Мы не представляем нашего взаимодействия без тесной промышленной кооперации", - сказал Гутенев.РФ признала независимость ЛНР и ДНР 21 февраля.
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россия
донецкая народная республика
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здоровье - общество, владимир бидёвка, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
16:32 22.07.2022
 
В Госдуме работают над синхронизацией законодательства с ДНР

Комитет ГД по промышленности и торговле работает над синхронизацией законодательства с ДНР

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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СНЕЖНОЕ, 22 июл – РИА Новости. Первый вице-президент Союза машиностроителей России, председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил журналистам о проработке механизмов синхронизации законодательства между Донецкой Народной Республикой и Российской Федерацией.
Ранее председатель парламента ДНР Владимир Бидевка рассказал РИА Новости об особенностях интеграции законодательства ДНР с законодательством РФ и отметил, что в случае необходимости республика сможет оперативно перейти на стандарты России.
"Мы сегодня проводим, на мой взгляд, важное мероприятие. Совместное заседание, круглый стол профильных комитетов Государственной Думы и профильного комитета с участием руководства законодательного собрания Донецкой Народной Республики, где мы будем вырабатывать механизмы синхронизации законодательства. Поскольку Россия продвинулась очень далеко в разработке уникальных мер поддержки своей отечественной промышленности, тесной интеграции с наукой... Мы не представляем нашего взаимодействия без тесной промышленной кооперации", - сказал Гутенев.
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