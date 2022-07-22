https://ria.ru/20220722/valyuta-1804290826.html
Набиуллина назвала комиссии на валюту в банках следствием санкций
Набиуллина назвала комиссии на валюту в банках следствием санкций - РИА Новости, 22.07.2022
Набиуллина назвала комиссии на валюту в банках следствием санкций
Банки РФ сейчас не очень заинтересованы иметь иностранную валюту, поэтому вводят разные комиссии, это следствие санкций, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T15:52
2022-07-22T15:52
2022-07-22T16:12
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Банки РФ сейчас не очень заинтересованы иметь иностранную валюту, поэтому вводят разные комиссии, это следствие санкций, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции."Сейчас банки не очень заинтересованы иметь иностранную валюту. Это так. Поэтому они вводят разного рода комиссии и на переводы, и на привлечение этих средств. Это, кстати, вынужденная мера. Это не потому что они хотят заработать на этом. Это следствие санкций", - сказала Набиуллина.По ее словам, если валюту нужно перевести, а это делается через корсчет иностранный, и если деньги там зависают, то это риск для клиентов, не говоря уже о самом банке. "Не сами банки хотят заработать на этих транзакциях. Просто эти транзакции стали очень рискованными. То же самое касается валютных вкладов. Они могут быть заморожены и поэтому эти риски тоже банки для своих клиентов снижают", - добавила Набиуллина.
https://ria.ru/20220708/valyuta-1801018325.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, санкции в отношении россии
15:52 22.07.2022 (обновлено: 16:12 22.07.2022)
Набиуллина назвала комиссии на валюту в банках следствием санкций
Набиуллина заявила, что банки сейчас не очень заинтересованы в иностранной валюте
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Банки РФ сейчас не очень заинтересованы иметь иностранную валюту, поэтому вводят разные комиссии, это следствие санкций, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Сейчас банки не очень заинтересованы иметь иностранную валюту. Это так. Поэтому они вводят разного рода комиссии и на переводы, и на привлечение этих средств. Это, кстати, вынужденная мера. Это не потому что они хотят заработать на этом. Это следствие санкций", - сказала Набиуллина.
По ее словам, если валюту нужно перевести, а это делается через корсчет иностранный, и если деньги там зависают, то это риск для клиентов, не говоря уже о самом банке. "Не сами банки хотят заработать на этих транзакциях. Просто эти транзакции стали очень рискованными. То же самое касается валютных вкладов. Они могут быть заморожены и поэтому эти риски тоже банки для своих клиентов снижают", - добавила Набиуллина.