https://ria.ru/20220722/valyuta-1804290826.html

Набиуллина назвала комиссии на валюту в банках следствием санкций

Набиуллина назвала комиссии на валюту в банках следствием санкций - РИА Новости, 22.07.2022

Набиуллина назвала комиссии на валюту в банках следствием санкций

Банки РФ сейчас не очень заинтересованы иметь иностранную валюту, поэтому вводят разные комиссии, это следствие санкций, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T15:52

2022-07-22T15:52

2022-07-22T16:12

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Банки РФ сейчас не очень заинтересованы иметь иностранную валюту, поэтому вводят разные комиссии, это следствие санкций, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции."Сейчас банки не очень заинтересованы иметь иностранную валюту. Это так. Поэтому они вводят разного рода комиссии и на переводы, и на привлечение этих средств. Это, кстати, вынужденная мера. Это не потому что они хотят заработать на этом. Это следствие санкций", - сказала Набиуллина.По ее словам, если валюту нужно перевести, а это делается через корсчет иностранный, и если деньги там зависают, то это риск для клиентов, не говоря уже о самом банке. "Не сами банки хотят заработать на этих транзакциях. Просто эти транзакции стали очень рискованными. То же самое касается валютных вкладов. Они могут быть заморожены и поэтому эти риски тоже банки для своих клиентов снижают", - добавила Набиуллина.

https://ria.ru/20220708/valyuta-1801018325.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, санкции в отношении россии