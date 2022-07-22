https://ria.ru/20220722/ukraina-1804428473.html

Зеленский "переложил" ответственность за продуктовую сделку на ООН

Зеленский "переложил" ответственность за продуктовую сделку на ООН - РИА Новости, 22.07.2022

Зеленский "переложил" ответственность за продуктовую сделку на ООН

Украина доверяет ООН, всемирная организация и международные партнеры Киева теперь несут ответственность за соблюдение достигнутой в Стамбуле "продуктовой... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T22:39

2022-07-22T22:39

2022-07-22T22:39

цены на нефть

украина

стамбул

россия

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/11/1803029491_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eccc34c1b66429fb99fb9754fbb8ddbf.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украина доверяет ООН, всемирная организация и международные партнеры Киева теперь несут ответственность за соблюдение достигнутой в Стамбуле "продуктовой сделки", заявил Владимир Зеленский.Он уточнил, что сейчас на Украине есть в наличии зерно на 10 миллиардов долларов.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Представитель генсека ООН заявил в связи с заключением "продуктовой сделки", что глава организации считает это самым важным достижением своей работы на этом посту.

https://ria.ru/20220722/tsentr-1804415836.html

украина

стамбул

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, украина, стамбул, россия, оон