https://ria.ru/20220722/ukraina-1804428473.html
Зеленский "переложил" ответственность за продуктовую сделку на ООН
Зеленский "переложил" ответственность за продуктовую сделку на ООН - РИА Новости, 22.07.2022
Зеленский "переложил" ответственность за продуктовую сделку на ООН
Украина доверяет ООН, всемирная организация и международные партнеры Киева теперь несут ответственность за соблюдение достигнутой в Стамбуле "продуктовой... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T22:39
2022-07-22T22:39
2022-07-22T22:39
цены на нефть
украина
стамбул
россия
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/11/1803029491_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eccc34c1b66429fb99fb9754fbb8ddbf.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украина доверяет ООН, всемирная организация и международные партнеры Киева теперь несут ответственность за соблюдение достигнутой в Стамбуле "продуктовой сделки", заявил Владимир Зеленский.Он уточнил, что сейчас на Украине есть в наличии зерно на 10 миллиардов долларов.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Представитель генсека ООН заявил в связи с заключением "продуктовой сделки", что глава организации считает это самым важным достижением своей работы на этом посту.
https://ria.ru/20220722/tsentr-1804415836.html
украина
стамбул
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/11/1803029491_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8b3039c35f7b5b9549b27df2dabed37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, украина, стамбул, россия, оон
Зеленский "переложил" ответственность за продуктовую сделку на ООН
Зеленский: Украина доверяет ООН, теперь она несет ответственность за продуктовую сделку