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Зеленский "переложил" ответственность за продуктовую сделку на ООН - РИА Новости, 22.07.2022
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Зеленский "переложил" ответственность за продуктовую сделку на ООН
Зеленский "переложил" ответственность за продуктовую сделку на ООН - РИА Новости, 22.07.2022
Зеленский "переложил" ответственность за продуктовую сделку на ООН
Украина доверяет ООН, всемирная организация и международные партнеры Киева теперь несут ответственность за соблюдение достигнутой в Стамбуле "продуктовой... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T22:39
2022-07-22T22:39
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украина доверяет ООН, всемирная организация и международные партнеры Киева теперь несут ответственность за соблюдение достигнутой в Стамбуле "продуктовой сделки", заявил Владимир Зеленский.Он уточнил, что сейчас на Украине есть в наличии зерно на 10 миллиардов долларов.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Представитель генсека ООН заявил в связи с заключением "продуктовой сделки", что глава организации считает это самым важным достижением своей работы на этом посту.
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22:39 22.07.2022
 
Зеленский "переложил" ответственность за продуктовую сделку на ООН

Зеленский: Украина доверяет ООН, теперь она несет ответственность за продуктовую сделку

© РИА Новости / Дмитрий МакеевУборка зерновых на освобожденных территориях Запорожской области
Уборка зерновых на освобожденных территориях Запорожской области - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Уборка зерновых на освобожденных территориях Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Украина доверяет ООН, всемирная организация и международные партнеры Киева теперь несут ответственность за соблюдение достигнутой в Стамбуле "продуктовой сделки", заявил Владимир Зеленский.
"Важно, что в территориальных водах Украины все будет контролироваться именно нашим государством... Мы доверяем ООН, теперь это их ответственность - и наших международных партнеров - гарантировать соблюдение договоренностей", - сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Он уточнил, что сейчас на Украине есть в наличии зерно на 10 миллиардов долларов.
В пятницу в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Представитель генсека ООН заявил в связи с заключением "продуктовой сделки", что глава организации считает это самым важным достижением своей работы на этом посту.
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