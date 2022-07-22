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Эксперт оценил вероятность саботажа продуктовой сделки со стороны Украины - РИА Новости, 22.07.2022
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Эксперт оценил вероятность саботажа продуктовой сделки со стороны Украины
Эксперт оценил вероятность саботажа продуктовой сделки со стороны Украины - РИА Новости, 22.07.2022
Эксперт оценил вероятность саботажа продуктовой сделки со стороны Украины
Высока вероятность того, что подписанные в Стамбуле документы о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T19:01
2022-07-22T19:01
экономика
цены на нефть
андрей суздальцев
украина
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Высока вероятность того, что подписанные в Стамбуле документы о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна ждет участь "Минска-2", полагает заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Срок действия соглашения о вывозе украинского зерна по Черному морю составляет 120 дней с возможностью продления, сообщил журналистам на брифинге высокопоставленный представитель ООН."Есть высокая вероятность, что судьба этого соглашения будет такая же, как и у "Минска-2", - сказал Жарихин в беседе с РИА Новости. По его словам, соблюдение данного соглашения может долго не продлиться.Кроме того, отметил эксперт, настораживает чрезмерно активное освещение данного вопроса в СМИ, с акцентом на то, что нет существует единственный вариант решения проблемы - это транспортировка зерна морским путем."Настораживает то, что велась такая медийная подготовка, что, мол, без украинского зерна полмира от голода помрет, хотя объективно ясно, что украинское зерно составляет мизерную часть общего мирового потока зерна на рынке. И несмотря на то, что есть масса сухопутных вариантов доставки зерна, все время настаивали на том, что без украинского зерна, которое приплывет по морю, все погибнут", - отметил собеседник агентства.По мнению Жарихина, на фоне повышенного мирового внимание к украинскому зерну возникает вопрос, не устраивается ли это данная кампания для того, чтобы под предлогом решения гуманитарной ситуации ввезти на территорию Украины военную технику. "И закрадывалось все время сомнение: а не устраивается ли это для того, чтобы под видом вывоза украинского зерна привести крупногабаритную военную технику на этих кораблях?" - сказал эксперт.Однако существует и мнение, что задачи подписанного соглашения будут реализованы в предусмотренный для этого срок. Стамбульская сделка может и прожить отведенный ей изначальный срок, отметил в свою очередь политолог Андрей Суздальцев. Сейчас, отметил эксперт, необходимо вывезти остатки, после чего потребуется вывозить зерно нового урожая."Его будут вывозить на протяжении всей осени. В декабре возникнет вопрос о продлении этого соглашения, если не возникнут другие обстоятельства, - сказал эксперт, отметив, что таким обстоятельством может быть установление российского контроля над рядом портов Украины. - Тогда, конечно, соглашение будет аннулировано", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20220722/sdelka-1804360429.html
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экономика, цены на нефть, андрей суздальцев, украина
19:01 22.07.2022
 
Эксперт оценил вероятность саботажа продуктовой сделки со стороны Украины

Эксперт Жарихин: высока вероятность саботажа продуктовой сделки со стороны Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Высока вероятность того, что подписанные в Стамбуле документы о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна ждет участь "Минска-2", полагает заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.
В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Срок действия соглашения о вывозе украинского зерна по Черному морю составляет 120 дней с возможностью продления, сообщил журналистам на брифинге высокопоставленный представитель ООН.
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"Есть высокая вероятность, что судьба этого соглашения будет такая же, как и у "Минска-2", - сказал Жарихин в беседе с РИА Новости. По его словам, соблюдение данного соглашения может долго не продлиться.
Кроме того, отметил эксперт, настораживает чрезмерно активное освещение данного вопроса в СМИ, с акцентом на то, что нет существует единственный вариант решения проблемы - это транспортировка зерна морским путем.
"Настораживает то, что велась такая медийная подготовка, что, мол, без украинского зерна полмира от голода помрет, хотя объективно ясно, что украинское зерно составляет мизерную часть общего мирового потока зерна на рынке. И несмотря на то, что есть масса сухопутных вариантов доставки зерна, все время настаивали на том, что без украинского зерна, которое приплывет по морю, все погибнут", - отметил собеседник агентства.
По мнению Жарихина, на фоне повышенного мирового внимание к украинскому зерну возникает вопрос, не устраивается ли это данная кампания для того, чтобы под предлогом решения гуманитарной ситуации ввезти на территорию Украины военную технику. "И закрадывалось все время сомнение: а не устраивается ли это для того, чтобы под видом вывоза украинского зерна привести крупногабаритную военную технику на этих кораблях?" - сказал эксперт.
Однако существует и мнение, что задачи подписанного соглашения будут реализованы в предусмотренный для этого срок. Стамбульская сделка может и прожить отведенный ей изначальный срок, отметил в свою очередь политолог Андрей Суздальцев. Сейчас, отметил эксперт, необходимо вывезти остатки, после чего потребуется вывозить зерно нового урожая.
"Его будут вывозить на протяжении всей осени. В декабре возникнет вопрос о продлении этого соглашения, если не возникнут другие обстоятельства, - сказал эксперт, отметив, что таким обстоятельством может быть установление российского контроля над рядом портов Украины. - Тогда, конечно, соглашение будет аннулировано", - добавил эксперт.
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