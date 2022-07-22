https://ria.ru/20220722/ugon-1804174851.html
В Китае подросток от скуки угнал машину отца и проехал 200 километров
В Китае подросток от скуки угнал машину отца и проехал 200 километров - РИА Новости, 22.07.2022
В Китае подросток от скуки угнал машину отца и проехал 200 километров
В Китае 12-летний мальчик взял машину отца и вместе с младшей сестрой проехал на ней 200 километров, пишет издание South China Morning Post. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T08:00
2022-07-22T08:00
2022-07-22T09:15
в мире
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ПЕКИН, 22 июл — РИА Новости. В Китае 12-летний мальчик взял машину отца и вместе с младшей сестрой проехал на ней 200 километров, пишет издание South China Morning Post.Это произошло 18 июля в городе Хучжоу (провинция Чжэцзян). Дети без спроса взяли ключи от кроссовера отца, когда родители были на работе. Вернувшись домой, те обнаружили пропажу сына, дочери и автомобиля и обратились в полицию.Машину обнаружили в 200 километрах от дома, в соседней провинции Цзянсу. Она ехала по шоссе со скоростью 120 километров в час, но вскоре мальчик, испугавшись, съехал на парковку, где его встретили полицейские.По словам детей, они решили угнать машину, потому что им было скучно. Мальчик признался, что наблюдал за тем, как водит его отец, и играл в симулятор вождения, который и вдохновил его сесть за руль. В дальнейшем детей благополучно доставили в родной город.
https://ria.ru/20220715/ugon-1802613363.html
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в мире, чжэцзян, цзянсу, китай, пекин
08:00 22.07.2022 (обновлено: 09:15 22.07.2022)
В Китае подросток от скуки угнал машину отца и проехал 200 километров
СМИ: в Китае подросток от скуки угнал машину отца и уехал за 200 километров от дома