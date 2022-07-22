https://ria.ru/20220722/udobreniya-1804341733.html
Источник: ООН проконсультирует российские компании по экспорту удобрений
Источник: ООН проконсультирует российские компании по экспорту удобрений - РИА Новости, 22.07.2022
Источник: ООН проконсультирует российские компании по экспорту удобрений
Секретариат ООН проконсультирует российские компании, как экспортировать продукты и удобрения в условиях санкций, сказал РИА Новости источник в ООН, знакомый с... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:38
2022-07-22T17:38
2022-07-22T17:38
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СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. Секретариат ООН проконсультирует российские компании, как экспортировать продукты и удобрения в условиях санкций, сказал РИА Новости источник в ООН, знакомый с текстом меморандума между РФ и международной организацией.По его словам, секретариат "проконсультирует российские компании" относительно "процедур и требований, необходимых для того, чтобы (компаниям - ред.) стать зарегистрированным участником торговли".
https://ria.ru/20220722/oon-1804337788.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, оон, в мире, санкции
Источник: ООН проконсультирует российские компании по экспорту удобрений
ООН проконсультирует российские компании, как экспортировать удобрения при санкциях