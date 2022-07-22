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Выход судов с зерном будет зависеть от готовности сторон, заявили в Анкаре - РИА Новости, 22.07.2022
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Выход судов с зерном будет зависеть от готовности сторон, заявили в Анкаре
Выход судов с зерном будет зависеть от готовности сторон, заявили в Анкаре - РИА Новости, 22.07.2022
Выход судов с зерном будет зависеть от готовности сторон, заявили в Анкаре
Выход судов с зерном в Черное море будет зависеть от готовности сторон, других сложностей нет, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T21:42
2022-07-22T21:42
экономика
цены на нефть
стамбул
россия
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СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Выход судов с зерном в Черное море будет зависеть от готовности сторон, других сложностей нет, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна."Коридор начнет действовать даже не в ближайшие недели, а дни. Море готово, проливы готовы. Когда суда выйдут в море, будет зависеть от готовности сторон", - сказал Калын в интервью A Haber.
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экономика, цены на нефть, стамбул, россия
21:42 22.07.2022
 
Выход судов с зерном будет зависеть от готовности сторон, заявили в Анкаре

Представитель Эрдогана: выход судов с зерном в Черное море зависит от готовности сторон

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКолосья пшеницы
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Выход судов с зерном в Черное море будет зависеть от готовности сторон, других сложностей нет, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
"Коридор начнет действовать даже не в ближайшие недели, а дни. Море готово, проливы готовы. Когда суда выйдут в море, будет зависеть от готовности сторон", - сказал Калын в интервью A Haber.
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 18:12
Суда для вывоза зерна будут досматривать на оружие дважды, заявил Шойгу
 
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