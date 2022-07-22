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В АТОР оценили потери российской туротрасли из-за закрытия неба Западом - РИА Новости, 22.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220722/turotrasl-1804193412.html
В АТОР оценили потери российской туротрасли из-за закрытия неба Западом
В АТОР оценили потери российской туротрасли из-за закрытия неба Западом - РИА Новости, 22.07.2022
В АТОР оценили потери российской туротрасли из-за закрытия неба Западом
Российская туристическая отрасль из-за введения ограничительных мер со стороны ряда стран, в том числе закрытия воздушного пространства, недополучила несколько... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T10:57
2022-07-22T10:57
туризм
россия
европа
ассоциация туроператоров россии (атор)
евросоюз
туристы
авиация
туризм
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российская туристическая отрасль из-за введения ограничительных мер со стороны ряда стран, в том числе закрытия воздушного пространства, недополучила несколько десятков миллиардов рублей, заявила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе."Пока полноценного подсчета потерь не производили. Тем не менее, оценочно можно говорить о нескольких десятках миллиардов рублей. И это только для туроператоров и турагентов, не говоря уже об авиации. Плюс несколько миллиардов потерь в виде обязательных компенсаций туристам, которые купили путевки в страны, которые сейчас закрыты, в феврале-марте 2022 года", — сказала Ломидзе.Вице-президент АТОР Артур Мурадян, в свою очередь, отметил, что отрасль недополучила 50-60 процентов прибыли в летнем сезоне. "В зимнем ситуация выглядит сложнее, у нас недоступна будет вся Европа и практически нет Азии", — пояснил он. По словам туроператоров, последствиями введения ограничительных мер в отношении России стало не только существенное сокращение количества доступных направлений, но и удорожание отдыха. Кроме того, из-за закрытого неба увеличилось время полета, возник дефицит авиаперевозки. Но даже несмотря на это, эксперты отмечают высокий спрос на туры как за границу, так и по России, который существенно превышает ассортимент предложений.
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россия, европа, ассоциация туроператоров россии (атор), евросоюз, туристы, авиация, туризм, новости - туризм, перелеты, цены
10:57 22.07.2022
 
В АТОР оценили потери российской туротрасли из-за закрытия неба Западом

АТОР: туротрасль России потеряла десятки миллиардов рублей из-за закрытия неба Западом

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет в небе на фоне луны
Самолет в небе на фоне луны - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российская туристическая отрасль из-за введения ограничительных мер со стороны ряда стран, в том числе закрытия воздушного пространства, недополучила несколько десятков миллиардов рублей, заявила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
"Пока полноценного подсчета потерь не производили. Тем не менее, оценочно можно говорить о нескольких десятках миллиардов рублей. И это только для туроператоров и турагентов, не говоря уже об авиации. Плюс несколько миллиардов потерь в виде обязательных компенсаций туристам, которые купили путевки в страны, которые сейчас закрыты, в феврале-марте 2022 года", — сказала Ломидзе.
Вице-президент АТОР Артур Мурадян, в свою очередь, отметил, что отрасль недополучила 50-60 процентов прибыли в летнем сезоне. "В зимнем ситуация выглядит сложнее, у нас недоступна будет вся Европа и практически нет Азии", — пояснил он.
По словам туроператоров, последствиями введения ограничительных мер в отношении России стало не только существенное сокращение количества доступных направлений, но и удорожание отдыха. Кроме того, из-за закрытого неба увеличилось время полета, возник дефицит авиаперевозки.
Но даже несмотря на это, эксперты отмечают высокий спрос на туры как за границу, так и по России, который существенно превышает ассортимент предложений.
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