https://ria.ru/20220722/turotrasl-1804193412.html

В АТОР оценили потери российской туротрасли из-за закрытия неба Западом

В АТОР оценили потери российской туротрасли из-за закрытия неба Западом - РИА Новости, 22.07.2022

В АТОР оценили потери российской туротрасли из-за закрытия неба Западом

Российская туристическая отрасль из-за введения ограничительных мер со стороны ряда стран, в том числе закрытия воздушного пространства, недополучила несколько... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T10:57

2022-07-22T10:57

2022-07-22T10:57

туризм

россия

европа

ассоциация туроператоров россии (атор)

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туризм

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российская туристическая отрасль из-за введения ограничительных мер со стороны ряда стран, в том числе закрытия воздушного пространства, недополучила несколько десятков миллиардов рублей, заявила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе."Пока полноценного подсчета потерь не производили. Тем не менее, оценочно можно говорить о нескольких десятках миллиардов рублей. И это только для туроператоров и турагентов, не говоря уже об авиации. Плюс несколько миллиардов потерь в виде обязательных компенсаций туристам, которые купили путевки в страны, которые сейчас закрыты, в феврале-марте 2022 года", — сказала Ломидзе.Вице-президент АТОР Артур Мурадян, в свою очередь, отметил, что отрасль недополучила 50-60 процентов прибыли в летнем сезоне. "В зимнем ситуация выглядит сложнее, у нас недоступна будет вся Европа и практически нет Азии", — пояснил он. По словам туроператоров, последствиями введения ограничительных мер в отношении России стало не только существенное сокращение количества доступных направлений, но и удорожание отдыха. Кроме того, из-за закрытого неба увеличилось время полета, возник дефицит авиаперевозки. Но даже несмотря на это, эксперты отмечают высокий спрос на туры как за границу, так и по России, который существенно превышает ассортимент предложений.

https://ria.ru/20220722/aeroportyevropy-1803967881.html

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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