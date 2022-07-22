https://ria.ru/20220722/turizm-1804181529.html
Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 30 июля
Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 30 июля - РИА Новости, 22.07.2022
Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 30 июля
Ограничения на полеты в аэропорты на юге и в центральной части России продлили до конца месяца, сообщает Росавиация. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T09:03
2022-07-22T09:03
2022-07-22T10:05
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Ограничения на полеты в аэропорты на юге и в центральной части России продлили до конца месяца, сообщает Росавиация.Эти меры касаются аэропортов:Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя,Элисты.Ограничения на полеты в южные и центральные регионы ввели 24 февраля, после начала российской специальной операции на Украине.
https://ria.ru/20220719/tury-1803386728.html
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09:03 22.07.2022 (обновлено: 10:05 22.07.2022)
Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 30 июля
Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центра России до 30 июля