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Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 30 июля - РИА Новости, 22.07.2022
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Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 30 июля
Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 30 июля - РИА Новости, 22.07.2022
Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 30 июля
Ограничения на полеты в аэропорты на юге и в центральной части России продлили до конца месяца, сообщает Росавиация. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T09:03
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Ограничения на полеты в аэропорты на юге и в центральной части России продлили до конца месяца, сообщает Росавиация.Эти меры касаются аэропортов:Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя,Элисты.Ограничения на полеты в южные и центральные регионы ввели 24 февраля, после начала российской специальной операции на Украине.
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09:03 22.07.2022 (обновлено: 10:05 22.07.2022)
 
Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 30 июля

Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центра России до 30 июля

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВзлет самолета
Взлет самолета - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Ограничения на полеты в аэропорты на юге и в центральной части России продлили до конца месяца, сообщает Росавиация.

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 30 июля", — говорится в сообщении.

Эти меры касаются аэропортов:
Анапы,
Белгорода,
Брянска,
Воронежа,
Геленджика,
Краснодара,
Курска,
Липецка,
Ростова-на-Дону,
Симферополя,
Элисты.
Ограничения на полеты в южные и центральные регионы ввели 24 февраля, после начала российской специальной операции на Украине.
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