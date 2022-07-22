20:19 22.07.2022 (обновлено: 22:09 22.07.2022)
Участковый, защищаясь, застрелил поднадзорного
СУСК: участковый в Тольятти застрелил поднадзорного, защищая себя и сотрудницу ФСИН
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
САМАРА, 22 июл - РИА Новости. Участковый застрелил поднадзорного в Тольятти после того, как последний завладел табельным оружием и направил его на полицейского, сообщает пресс-служба СУСК по Самарской области.
По версии следствия, участковый уполномоченный полиции совместно с инспектором филиала УФСИН России по Самарской области прибыли для осуществления проверки поднадзорного, состоящего на учете в уголовно-исполнительной инспекции. Увидев сотрудников правоохранительных органов, подозреваемый повел себя агрессивно и стал бить сожительницу и ребенка. По данным СУСК, на неоднократные требования прекратить противоправные действия мужчина не реагировал, напал на сотрудницу уголовно-исполнительной инспекции и участкового уполномоченного.
"Поднадзорный, применяя насилие, завладел табельным оружием участкового и, приведя его в боевую готовность, направил на сотрудника правоохранительного органа. Участковый пресек его действия, применив табельное оружие, в результате чего мужчина получил ранение, от которого скончался", - говорится в сообщении.
В ГУМВД по Самарской области отметили, что сотрудник полиции незамедлительно вызвал скорую медицинскую помощь, прибывшие врачи констатировали смерть поднадзорного. В полиции добавили, что мужчина был судим в 2019 году по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и находился под гласным административным надзором.
По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (статья 317 УК РФ) возбуждено уголовное дело, добавили в СУСК. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.