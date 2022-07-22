https://ria.ru/20220722/tolyatti-1804400468.html

Участковый, защищаясь, застрелил поднадзорного

Участковый, защищаясь, застрелил поднадзорного - РИА Новости, 22.07.2022

Участковый, защищаясь, застрелил поднадзорного

Участковый застрелил поднадзорного в Тольятти после того, как последний завладел табельным оружием и направил его на полицейского, сообщает пресс-служба СУСК по РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T20:19

2022-07-22T20:19

2022-07-22T22:09

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САМАРА, 22 июл - РИА Новости. Участковый застрелил поднадзорного в Тольятти после того, как последний завладел табельным оружием и направил его на полицейского, сообщает пресс-служба СУСК по Самарской области.По версии следствия, участковый уполномоченный полиции совместно с инспектором филиала УФСИН России по Самарской области прибыли для осуществления проверки поднадзорного, состоящего на учете в уголовно-исполнительной инспекции. Увидев сотрудников правоохранительных органов, подозреваемый повел себя агрессивно и стал бить сожительницу и ребенка. По данным СУСК, на неоднократные требования прекратить противоправные действия мужчина не реагировал, напал на сотрудницу уголовно-исполнительной инспекции и участкового уполномоченного.В ГУМВД по Самарской области отметили, что сотрудник полиции незамедлительно вызвал скорую медицинскую помощь, прибывшие врачи констатировали смерть поднадзорного. В полиции добавили, что мужчина был судим в 2019 году по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и находился под гласным административным надзором.По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (статья 317 УК РФ) возбуждено уголовное дело, добавили в СУСК. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20220606/otravlenie-1793378835.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, здоровье - общество, самарская область, россия