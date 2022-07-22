https://ria.ru/20220722/stroitelstvo-1804331565.html
В КЧР началось строительство врачебной амбулатории на 240 посещений в смену
В КЧР началось строительство врачебной амбулатории на 240 посещений в смену - РИА Новости, 22.07.2022
В КЧР началось строительство врачебной амбулатории на 240 посещений в смену
В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в станице Преградной Урупского района КЧР построят врачебную амбулаторию на 240 посещений в... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:22
2022-07-22T17:22
2022-07-22T17:22
карачаево-черкесская республика
здоровье - общество
прикубанский район
карачаевский район
общество
рашид темрезов
карачаево-черкесская республика (кчр)
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ЧЕКРЕССК, 22 июл – РИА Новости. В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в станице Преградной Урупского района КЧР построят врачебную амбулаторию на 240 посещений в смену, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.Новое двухэтажное здание медучреждения будет оборудовано в соответствии с современными стандартами и оснащено новейшей техникой для диагностики, чтобы специалисты могли на ранних стадиях выявлять опасные патологии."Врачебная амбулатория в Преградной – это один из пяти объектов здравоохранения, на которых ведутся в КЧР. Также строятся врачебная амбулатория в поселке Октябрьский Прикубанского района, ФАПа в ауле Верхний Учкулан (Карачаевский район), а также капремонт Малокарачаевской районной больницы и Тебердинской участковой больницы", - написал Темрезов.Глава республики сообщил также, что за последние годы в Карачаево-Черкесии введено в эксплуатацию более 40 объектов здравоохранения.
https://ria.ru/20211124/internat-1760503476.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, прикубанский район, карачаевский район, общество, рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)