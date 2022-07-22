https://ria.ru/20220722/stroitelstvo-1804241805.html
Минстрой Подмосковья поручил ускорить строительство школы в Рузе
Минстрой Подмосковья поручил ускорить строительство школы в Рузе - РИА Новости, 22.07.2022
Минстрой Подмосковья поручил ускорить строительство школы в Рузе
Первый заместитель министра строительного комплекса Подмосковья Константин Лапин поручил нарастить темпы строительства общеобразовательной школы на 400 мест в... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T13:44
2022-07-22T13:44
2022-07-22T13:44
новости подмосковья
общество
руза
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Первый заместитель министра строительного комплекса Подмосковья Константин Лапин поручил нарастить темпы строительства общеобразовательной школы на 400 мест в городском округе Руза, говорится в сообщении.В настоящее время готовность школы в поселке Тучково составляет 50%."Необходимо значительно увеличить количество рабочих и усилить темпы на тех участках, где есть отставание от графика", - приводятся слова Лапина.Он добавил, что перед подрядчиком ООО "Строй Проект" поставлена задача завершить работы и вести школу в текущем году.
https://realty.ria.ru/20220606/shkoly-1793436878.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, руза, московская область (подмосковье)