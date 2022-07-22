Рейтинг@Mail.ru
Минстрой Подмосковья поручил ускорить строительство школы в Рузе - РИА Новости, 22.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220722/stroitelstvo-1804241805.html
Минстрой Подмосковья поручил ускорить строительство школы в Рузе
Минстрой Подмосковья поручил ускорить строительство школы в Рузе - РИА Новости, 22.07.2022
Минстрой Подмосковья поручил ускорить строительство школы в Рузе
Первый заместитель министра строительного комплекса Подмосковья Константин Лапин поручил нарастить темпы строительства общеобразовательной школы на 400 мест в... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T13:44
2022-07-22T13:44
новости подмосковья
общество
руза
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804243271_0:54:1215:737_1920x0_80_0_0_e1f127e5643f3dff9f2be6941f7828b1.jpg
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Первый заместитель министра строительного комплекса Подмосковья Константин Лапин поручил нарастить темпы строительства общеобразовательной школы на 400 мест в городском округе Руза, говорится в сообщении.В настоящее время готовность школы в поселке Тучково составляет 50%."Необходимо значительно увеличить количество рабочих и усилить темпы на тех участках, где есть отставание от графика", - приводятся слова Лапина.Он добавил, что перед подрядчиком ООО "Строй Проект" поставлена задача завершить работы и вести школу в текущем году.
https://realty.ria.ru/20220606/shkoly-1793436878.html
руза
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804243271_0:0:1215:911_1920x0_80_0_0_18b547b7e4d6eac47ee43f8ee6e8cdf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, руза, московская область (подмосковье)
13:44 22.07.2022
 

Минстрой Подмосковья поручил ускорить строительство школы в Рузе

© Фото : Министерство жилищной политики Московской областиСовещание по вопросам завершения строительства школы на 400 мест в поселке Тучково Рузского городского округа
Совещание по вопросам завершения строительства школы на 400 мест в поселке Тучково Рузского городского округа - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Фото : Министерство жилищной политики Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Первый заместитель министра строительного комплекса Подмосковья Константин Лапин поручил нарастить темпы строительства общеобразовательной школы на 400 мест в городском округе Руза, говорится в сообщении.
В настоящее время готовность школы в поселке Тучково составляет 50%.
"Необходимо значительно увеличить количество рабочих и усилить темпы на тех участках, где есть отставание от графика", - приводятся слова Лапина.
Он добавил, что перед подрядчиком ООО "Строй Проект" поставлена задача завершить работы и вести школу в текущем году.
Первоклассники сидят за партами - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 12:53Новости Подмосковья
Воробьев: более 140 школ построят в Подмосковье за 5 лет
 
Новости ПодмосковьяОбществоРузаМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала