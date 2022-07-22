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Минобороны Японии обеспокоено усилением сотрудничества Китая с Россией - РИА Новости, 22.07.2022
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Минобороны Японии обеспокоено усилением сотрудничества Китая с Россией
Минобороны Японии обеспокоено усилением сотрудничества Китая с Россией - РИА Новости, 22.07.2022
Минобороны Японии обеспокоено усилением сотрудничества Китая с Россией
Япония выражает обеспокоенность укреплением военного потенциала Китая и усилением "стратегического альянса" между КНР и Россией, говорится в ежегодном докладе... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T03:59
2022-07-22T08:52
владимир путин
япония
китай
россия
министерство обороны японии
в мире
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ТОКИО, 22 июл — РИА Новости. Япония выражает обеспокоенность укреплением военного потенциала Китая и усилением "стратегического альянса" между КНР и Россией, говорится в ежегодном докладе министерства обороны страны "Белая книга обороны Японии 2022".В докладе также подчеркивается, что Китай, предположительно, нацелен на использование искусственного интеллекта и других средств в армии. Кроме того, в белой книге утверждается, что Пекин намерен ускорить двусторонний трансфер ресурсов между гражданской и военной сферами.Обеспокоенность также вызывают и шаги по усилению сотрудничества между Китаем и Россией, в частности, путем проведения совместных учений и осуществления совместного патрулирования."Такое взаимодействие в военной сфере пытаются представить как "стратегическую координацию". Эти тенденции вызывают обеспокоенность и предполагают необходимость продолжать их отслеживать и в будущем", — считают авторы доклада.Вместе с этим, в документе не исключается и "изменение баланса сил в регионе и уровня сотрудничества между Россией и Китаем" в результате того, что, по мнению японских аналитиков, спецоперация на Украине якобы может привести к снижению национальной мощи России в среднесрочной и долгосрочной перспективах.Белая книга обороны — ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за протекший год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны страны. Сегодня книгу представили на рассмотрение правительства.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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владимир путин, япония, китай, россия, министерство обороны японии, в мире
03:59 22.07.2022 (обновлено: 08:52 22.07.2022)
 
Минобороны Японии обеспокоено усилением сотрудничества Китая с Россией

Минобороны Японии: страна обеспокоена усилением сотрудничества Китая с Россией

© AFP 2022 / Солдаты Народно-освободительной армии Китая во время военных учений
Солдаты Народно-освободительной армии Китая во время военных учений - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© AFP 2022 /
Солдаты Народно-освободительной армии Китая во время военных учений. Архивное фото
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ТОКИО, 22 июл — РИА Новости. Япония выражает обеспокоенность укреплением военного потенциала Китая и усилением "стратегического альянса" между КНР и Россией, говорится в ежегодном докладе министерства обороны страны "Белая книга обороны Японии 2022".
"Китай стремится создать "армию мирового класса" к середине 21 века. Более 30 лет он наращивал свой оборонный бюджет, а также осуществлял стремительное усовершенствование военной силы в качественном и количественном аспектах, фокусируясь на атоме, ракетах, а также морских и воздушных силах", — отмечается в документе.
В докладе также подчеркивается, что Китай, предположительно, нацелен на использование искусственного интеллекта и других средств в армии. Кроме того, в белой книге утверждается, что Пекин намерен ускорить двусторонний трансфер ресурсов между гражданской и военной сферами.
Обеспокоенность также вызывают и шаги по усилению сотрудничества между Китаем и Россией, в частности, путем проведения совместных учений и осуществления совместного патрулирования.
"Такое взаимодействие в военной сфере пытаются представить как "стратегическую координацию". Эти тенденции вызывают обеспокоенность и предполагают необходимость продолжать их отслеживать и в будущем", — считают авторы доклада.
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Вместе с этим, в документе не исключается и "изменение баланса сил в регионе и уровня сотрудничества между Россией и Китаем" в результате того, что, по мнению японских аналитиков, спецоперация на Украине якобы может привести к снижению национальной мощи России в среднесрочной и долгосрочной перспективах.
Белая книга обороны — ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за протекший год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны страны. Сегодня книгу представили на рассмотрение правительства.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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