03:59 22.07.2022 (обновлено: 08:52 22.07.2022)
Минобороны Японии обеспокоено усилением сотрудничества Китая с Россией
Минобороны Японии: страна обеспокоена усилением сотрудничества Китая с Россией
Солдаты Народно-освободительной армии Китая во время военных учений. Архивное фото
ТОКИО, 22 июл — РИА Новости. Япония выражает обеспокоенность укреплением военного потенциала Китая и усилением "стратегического альянса" между КНР и Россией, говорится в ежегодном докладе министерства обороны страны "Белая книга обороны Японии 2022".
"Китай стремится создать "армию мирового класса" к середине 21 века. Более 30 лет он наращивал свой оборонный бюджет, а также осуществлял стремительное усовершенствование военной силы в качественном и количественном аспектах, фокусируясь на атоме, ракетах, а также морских и воздушных силах", — отмечается в документе.
В докладе также подчеркивается, что Китай, предположительно, нацелен на использование искусственного интеллекта и других средств в армии. Кроме того, в белой книге утверждается, что Пекин намерен ускорить двусторонний трансфер ресурсов между гражданской и военной сферами.
"Такое взаимодействие в военной сфере пытаются представить как "стратегическую координацию". Эти тенденции вызывают обеспокоенность и предполагают необходимость продолжать их отслеживать и в будущем", — считают авторы доклада.
Вместе с этим, в документе не исключается и "изменение баланса сил в регионе и уровня сотрудничества между Россией и Китаем" в результате того, что, по мнению японских аналитиков, спецоперация на Украине якобы может привести к снижению национальной мощи России в среднесрочной и долгосрочной перспективах.
Белая книга обороны — ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за протекший год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны страны. Сегодня книгу представили на рассмотрение правительства.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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