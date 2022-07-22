В МИД Словении сожалеют о включении в список недружественных России стран
В МИД Словении сообщили, что сожалеют о включении в список недружественных России стран
Шкофья-Лока, Словения. Архивное фото
БЕЛГРАД, 22 июл – РИА Новости. Министерство иностранных дел Словении сожалеет о включении страны в список недружественных России государств, заявили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве.
"МИД Словении сожалеет о решении правительства России снова включить Словению в список недружественных государств, как это было впервые сделано в марте 2022 года, чем запрещается трудоустройство местных сотрудников в дипломатические миссии", - заявили агентству в службе стратегических связей министерства.
Новый кабмин в Любляне во главе с премьером Робертом Голобом был утвержден парламентом 1 июня, министром иностранных дел стала многолетний депутат Европейского парламента Таня Файон.
Предыдущее словенское правительство во главе с экс-премьером Янезом Яншей активно поддерживало Киев в публичных выступлениях и соцсетях, а также отправкой помощи, требовало ускоренного членства для Украины в ЕС и поставок оружия Западом. Любляна одной из первых вернула своих дипломатов в Киев, который словенский премьер с чешским и польским коллегами Петром Фиалой и Матеушем Моравецким посетили в марте.
Кабмин Янши полностью поддержал все ограничительные меры и призывал к новым санкциям Запада в отношении РФ, закрыл воздушное пространство для российских самолетов. МИД Словении в марте отменил аккредитацию всех пятерых почетных консулов России в стране, ведомство 5 апреля решило сократить число сотрудников российского посольства, по данным СМИ, сразу на 33 человека.
Словенcкие власти с правительством Германии вела подготовку к поставкам Украине нескольких десятков танков М-84, югославской модификации Т-72, операция должна была пройти в рамках кругового обмена: Любляна направляет Киеву танки, взамен Берлин поставляет в Словению немецкие боевые машины пехоты Marder и бронетранспортеры Fuchs. Словенцы также выразили желание получить из Германии танки Leopard 2, бронетранспортеры Boxer и Puma.