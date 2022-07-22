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В МИД Словении сожалеют о включении в список недружественных России стран - РИА Новости, 22.07.2022
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В МИД Словении сожалеют о включении в список недружественных России стран
В МИД Словении сожалеют о включении в список недружественных России стран - РИА Новости, 22.07.2022
В МИД Словении сожалеют о включении в список недружественных России стран
Министерство иностранных дел Словении сожалеет о включении страны в список недружественных России государств, заявили РИА Новости во внешнеполитическом... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T19:18
2022-07-22T19:18
россия
в мире
авто
янез янша
матеуш моравецкий
словения
евросоюз
киев
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БЕЛГРАД, 22 июл – РИА Новости. Министерство иностранных дел Словении сожалеет о включении страны в список недружественных России государств, заявили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве.Правительство РФ ранее расширило перечень недружественных иностранных государств, теперь в него входят Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Сообщалось, что Словения и Хорватия, внесенные в этот список, не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения."МИД Словении сожалеет о решении правительства России снова включить Словению в список недружественных государств, как это было впервые сделано в марте 2022 года, чем запрещается трудоустройство местных сотрудников в дипломатические миссии", - заявили агентству в службе стратегических связей министерства.Новый кабмин в Любляне во главе с премьером Робертом Голобом был утвержден парламентом 1 июня, министром иностранных дел стала многолетний депутат Европейского парламента Таня Файон.Предыдущее словенское правительство во главе с экс-премьером Янезом Яншей активно поддерживало Киев в публичных выступлениях и соцсетях, а также отправкой помощи, требовало ускоренного членства для Украины в ЕС и поставок оружия Западом. Любляна одной из первых вернула своих дипломатов в Киев, который словенский премьер с чешским и польским коллегами Петром Фиалой и Матеушем Моравецким посетили в марте.Кабмин Янши полностью поддержал все ограничительные меры и призывал к новым санкциям Запада в отношении РФ, закрыл воздушное пространство для российских самолетов. МИД Словении в марте отменил аккредитацию всех пятерых почетных консулов России в стране, ведомство 5 апреля решило сократить число сотрудников российского посольства, по данным СМИ, сразу на 33 человека.Словенcкие власти с правительством Германии вела подготовку к поставкам Украине нескольких десятков танков М-84, югославской модификации Т-72, операция должна была пройти в рамках кругового обмена: Любляна направляет Киеву танки, взамен Берлин поставляет в Словению немецкие боевые машины пехоты Marder и бронетранспортеры Fuchs. Словенцы также выразили желание получить из Германии танки Leopard 2, бронетранспортеры Boxer и Puma.
https://ria.ru/20220722/khovatiya-1804311864.html
https://ria.ru/20220722/nedruzhestvennye_strany-1804332755.html
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россия, в мире, авто, янез янша, матеуш моравецкий, словения, евросоюз, киев, т-72 "урал"
19:18 22.07.2022
 
В МИД Словении сожалеют о включении в список недружественных России стран

В МИД Словении сообщили, что сожалеют о включении в список недружественных России стран

© Pixabay / M WШкофья-Лока, Словения
Шкофья-Лока, Словения - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Pixabay / M W
Шкофья-Лока, Словения. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 22 июл – РИА Новости. Министерство иностранных дел Словении сожалеет о включении страны в список недружественных России государств, заявили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве.
Правительство РФ ранее расширило перечень недружественных иностранных государств, теперь в него входят Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Сообщалось, что Словения и Хорватия, внесенные в этот список, не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения.
Президент Хорватии Зоран Миланович - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 16:37
Президент Хорватии признал недружественные отношения с Россией
"МИД Словении сожалеет о решении правительства России снова включить Словению в список недружественных государств, как это было впервые сделано в марте 2022 года, чем запрещается трудоустройство местных сотрудников в дипломатические миссии", - заявили агентству в службе стратегических связей министерства.
Новый кабмин в Любляне во главе с премьером Робертом Голобом был утвержден парламентом 1 июня, министром иностранных дел стала многолетний депутат Европейского парламента Таня Файон.
Предыдущее словенское правительство во главе с экс-премьером Янезом Яншей активно поддерживало Киев в публичных выступлениях и соцсетях, а также отправкой помощи, требовало ускоренного членства для Украины в ЕС и поставок оружия Западом. Любляна одной из первых вернула своих дипломатов в Киев, который словенский премьер с чешским и польским коллегами Петром Фиалой и Матеушем Моравецким посетили в марте.
Кабмин Янши полностью поддержал все ограничительные меры и призывал к новым санкциям Запада в отношении РФ, закрыл воздушное пространство для российских самолетов. МИД Словении в марте отменил аккредитацию всех пятерых почетных консулов России в стране, ведомство 5 апреля решило сократить число сотрудников российского посольства, по данным СМИ, сразу на 33 человека.
Словенcкие власти с правительством Германии вела подготовку к поставкам Украине нескольких десятков танков М-84, югославской модификации Т-72, операция должна была пройти в рамках кругового обмена: Любляна направляет Киеву танки, взамен Берлин поставляет в Словению немецкие боевые машины пехоты Marder и бронетранспортеры Fuchs. Словенцы также выразили желание получить из Германии танки Leopard 2, бронетранспортеры Boxer и Puma.
Какие страны Россия признала недружественными
Вчера, 17:39Инфографика
Какие страны Россия признала недружественными
 
РоссияВ миреАвтоЯнез ЯншаМатеуш МоравецкийСловенияЕвросоюзКиевТ-72 "Урал"
 
 
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