https://ria.ru/20220722/sloveniya-1804378125.html

В МИД Словении сожалеют о включении в список недружественных России стран

В МИД Словении сожалеют о включении в список недружественных России стран - РИА Новости, 22.07.2022

В МИД Словении сожалеют о включении в список недружественных России стран

Министерство иностранных дел Словении сожалеет о включении страны в список недружественных России государств, заявили РИА Новости во внешнеполитическом... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T19:18

2022-07-22T19:18

2022-07-22T19:18

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янез янша

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евросоюз

киев

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БЕЛГРАД, 22 июл – РИА Новости. Министерство иностранных дел Словении сожалеет о включении страны в список недружественных России государств, заявили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве.Правительство РФ ранее расширило перечень недружественных иностранных государств, теперь в него входят Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Сообщалось, что Словения и Хорватия, внесенные в этот список, не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения."МИД Словении сожалеет о решении правительства России снова включить Словению в список недружественных государств, как это было впервые сделано в марте 2022 года, чем запрещается трудоустройство местных сотрудников в дипломатические миссии", - заявили агентству в службе стратегических связей министерства.Новый кабмин в Любляне во главе с премьером Робертом Голобом был утвержден парламентом 1 июня, министром иностранных дел стала многолетний депутат Европейского парламента Таня Файон.Предыдущее словенское правительство во главе с экс-премьером Янезом Яншей активно поддерживало Киев в публичных выступлениях и соцсетях, а также отправкой помощи, требовало ускоренного членства для Украины в ЕС и поставок оружия Западом. Любляна одной из первых вернула своих дипломатов в Киев, который словенский премьер с чешским и польским коллегами Петром Фиалой и Матеушем Моравецким посетили в марте.Кабмин Янши полностью поддержал все ограничительные меры и призывал к новым санкциям Запада в отношении РФ, закрыл воздушное пространство для российских самолетов. МИД Словении в марте отменил аккредитацию всех пятерых почетных консулов России в стране, ведомство 5 апреля решило сократить число сотрудников российского посольства, по данным СМИ, сразу на 33 человека.Словенcкие власти с правительством Германии вела подготовку к поставкам Украине нескольких десятков танков М-84, югославской модификации Т-72, операция должна была пройти в рамках кругового обмена: Любляна направляет Киеву танки, взамен Берлин поставляет в Словению немецкие боевые машины пехоты Marder и бронетранспортеры Fuchs. Словенцы также выразили желание получить из Германии танки Leopard 2, бронетранспортеры Boxer и Puma.

https://ria.ru/20220722/khovatiya-1804311864.html

https://ria.ru/20220722/nedruzhestvennye_strany-1804332755.html

россия

словения

киев

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россия, в мире, авто, янез янша, матеуш моравецкий, словения, евросоюз, киев, т-72 "урал"