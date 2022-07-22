https://ria.ru/20220722/shoygu-1804347841.html

Безопасность в водах Украины должен обеспечивать Киев, заявил Шойгу

Безопасность в водах Украины должен обеспечивать Киев, заявил Шойгу - РИА Новости, 22.07.2022

Безопасность в водах Украины должен обеспечивать Киев, заявил Шойгу

Безопасность в территориальных водах Украины, включая противоминные мероприятия, должен обеспечивать Киев, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в Стамбуле. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T17:51

2022-07-22T17:51

2022-07-22T18:14

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Безопасность в территориальных водах Украины, включая противоминные мероприятия, должен обеспечивать Киев, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в Стамбуле.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна."Безопасность в территориальных водах Украины, включая противоминные мероприятия, должен обеспечивать Киев", - сказал Шойгу в заявлении после подписания.

https://ria.ru/20220722/sdelka-1804345207.html

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