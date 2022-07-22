https://ria.ru/20220722/semya-1804267291.html

Воробьев навестил приемную семью из Люберец принявшую 9 детей из Донбасса

Воробьев навестил приемную семью из Люберец принявшую 9 детей из Донбасса - РИА Новости, 22.07.2022

Воробьев навестил приемную семью из Люберец принявшую 9 детей из Донбасса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил семью из городского округа Люберцы, принявшую девять детей из Донбасса, говорится в сообщении... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T14:52

2022-07-22T14:52

2022-07-22T14:52

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил семью из городского округа Люберцы, принявшую девять детей из Донбасса, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.Для проживания семье предоставлен двухэтажный коттедж в Люберцах. Дом, предоставленный семье, полностью продуман для удобства и безопасного проживания детей."Мне очень приятно находиться в этой семье – вы, Дмитрий и Татьяна, объединили 9 детей из Донецка, которые с первого дня называют вас мама и папа. Видно, что вы вкладываете душу и сердце", - сказал Воробьев.Он также добавил, что в настоящее время насчитывается около 260 семей, которые также готовы принять детей из Донбасса на воспитание.

https://ria.ru/20220705/podmoskove-1800301675.html

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Алёна Пава

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