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Воробьев навестил приемную семью из Люберец принявшую 9 детей из Донбасса
Воробьев навестил приемную семью из Люберец принявшую 9 детей из Донбасса - РИА Новости, 22.07.2022
Воробьев навестил приемную семью из Люберец принявшую 9 детей из Донбасса
Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил семью из городского округа Люберцы, принявшую девять детей из Донбасса, говорится в сообщении... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T14:52
2022-07-22T14:52
2022-07-22T14:52
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил семью из городского округа Люберцы, принявшую девять детей из Донбасса, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.Для проживания семье предоставлен двухэтажный коттедж в Люберцах. Дом, предоставленный семье, полностью продуман для удобства и безопасного проживания детей."Мне очень приятно находиться в этой семье – вы, Дмитрий и Татьяна, объединили 9 детей из Донецка, которые с первого дня называют вас мама и папа. Видно, что вы вкладываете душу и сердце", - сказал Воробьев.Он также добавил, что в настоящее время насчитывается около 260 семей, которые также готовы принять детей из Донбасса на воспитание.
https://ria.ru/20220705/podmoskove-1800301675.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество, донбасс, донецк (днр), признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию, днр, донецкая народная республика, андрей воробьев