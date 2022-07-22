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Воробьев навестил приемную семью из Люберец принявшую 9 детей из Донбасса - РИА Новости, 22.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220722/semya-1804267291.html
Воробьев навестил приемную семью из Люберец принявшую 9 детей из Донбасса
Воробьев навестил приемную семью из Люберец принявшую 9 детей из Донбасса - РИА Новости, 22.07.2022
Воробьев навестил приемную семью из Люберец принявшую 9 детей из Донбасса
Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил семью из городского округа Люберцы, принявшую девять детей из Донбасса, говорится в сообщении... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T14:52
2022-07-22T14:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
донбасс
донецк (днр)
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил семью из городского округа Люберцы, принявшую девять детей из Донбасса, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.Для проживания семье предоставлен двухэтажный коттедж в Люберцах. Дом, предоставленный семье, полностью продуман для удобства и безопасного проживания детей."Мне очень приятно находиться в этой семье – вы, Дмитрий и Татьяна, объединили 9 детей из Донецка, которые с первого дня называют вас мама и папа. Видно, что вы вкладываете душу и сердце", - сказал Воробьев.Он также добавил, что в настоящее время насчитывается около 260 семей, которые также готовы принять детей из Донбасса на воспитание.
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московская область (подмосковье), общество, донбасс, донецк (днр), признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию, днр, донецкая народная республика, андрей воробьев
14:52 22.07.2022
 

Воробьев навестил приемную семью из Люберец принявшую 9 детей из Донбасса

© Фото : Правительство Московской областиВоробьев навестил приемную семью из Люберец принявшую 9 детей из Донбасса
Воробьев навестил приемную семью из Люберец принявшую 9 детей из Донбасса - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Фото : Правительство Московской области
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил семью из городского округа Люберцы, принявшую девять детей из Донбасса, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.
Для проживания семье предоставлен двухэтажный коттедж в Люберцах. Дом, предоставленный семье, полностью продуман для удобства и безопасного проживания детей.
"Мне очень приятно находиться в этой семье – вы, Дмитрий и Татьяна, объединили 9 детей из Донецка, которые с первого дня называют вас мама и папа. Видно, что вы вкладываете душу и сердце", - сказал Воробьев.
Он также добавил, что в настоящее время насчитывается около 260 семей, которые также готовы принять детей из Донбасса на воспитание.
"Делаем все, чтобы дети воспитывались на должном уровне – кто-то карате хочет заниматься, кто-то петь, кто-то танцевать, кто-то стать автомехаником. Обязательно будем сопровождать все эти важные процессы. Очень хочется, чтобы дети реализовали свои мечты", - добавил Воробьев.
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