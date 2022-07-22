https://ria.ru/20220722/sdelka-1804411548.html

Ливанские эксперты отметили благонадежность России на мировом рынке

Ливанские эксперты отметили благонадежность России на мировом рынке - РИА Новости, 22.07.2022

Ливанские эксперты отметили благонадежность России на мировом рынке

Соглашение о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна подтвердило, что Россия остается... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T21:07

2022-07-22T21:07

2022-07-22T21:07

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БЕЙРУТ, 22 июл - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Соглашение о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна подтвердило, что Россия остается благонадежной силой на мировом продовольственном рынке, заявил РИА Новости генеральный директор экономического и социального совета Ливана Мохаммад Сейфэддин.Ранее Россия подписала документы о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна. Как подчеркнул министр обороны России Сергей Шойгу, документ предполагает подключение ООН к работе по снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции и удобрений из России на мировые рынки."Она (Россия) проявила себя как благонадежную силу на международном продовольственном рынке, которая не использует зерно и поставки продовольствия для решения своих политических целей. Это очень важно, таким образом нельзя ставить Россию в ряд со странами-оккупантами или агрессорами. Напротив, подобное решение ставит ее в ряды благонадежных государств, ответственно подходящих к вопросу недопущения превращения конфликта в повод для развития продовольственного кризиса. У этого кризиса есть и другие причины, такие как последствия пандемии и развития мирового экономического кризиса в целом, и это не связано с конфликтом на Украине", - сказал Сейфэддин.По словам собеседника агентства, согласие России на положительную посредническую роль Турции, вопреки тому, что это страна из блока НАТО, и согласие России на поставки зерна в очередной раз подтверждает решение РФ принять позицию защиты мировой продовольственной безопасности, "но при условии, что другая сторона, и в частности западная Европа и США, правильно воспримут положительные шаги со стороны России и окажут давление на Украину и заставят Киев чувствовать свою ответственность, что в свою очередь позволит прекратить вооруженную фазу конфликта и перейти к политическим переговорам".По мнению ливанского эксперта, шаг России по сегодняшний сделке в Турции является продолжением решения возобновить поставки газа по "Северному потоку", что доказало статус России и как благонадежного партнера в области энергетики. "Европейцы оказались в трудной ситуации, так как они не могут отказаться от российского газа и в то же время не могут обеспечить себе альтернативные поставки", - добавил он.Ливанский писатель и эксперт в области геополитики Хасан Дорр в свою очередь отметил в беседе с РИА Новости, что подписание соглашения в Стамбуле говорит об определенных положительных результатах трехсторонней встречи в Тегеране на высшем уровне."Подписание соглашения на мой взгляд подтверждает нежелание России враждовать с кем-либо. Ей не нужны враги среди собственных соседей или кого-либо еще. Причины специальной операции для нее оправданны и это связано с НАТО. В то время как любые гуманитарные вопросы РФ решает оперативно и при полной отдаче. В то же время как еще один пример тот факт, что весь Запад воюет против России, а она решила не лишать их газа", - сказал Дорр.По мнению ливанского эксперта, продовольственное соглашение важно для всего мира и для продовольственной безопасности арабского региона в частности."Нет сомнений, что поставки миллионов тонн зерна облегчат ситуацию во многих странах региона, в том числе в Египте, где более 100 миллионов граждан. Не стоит забывать и об экономическом кризисе в Ливане, который разгорелся еще до спецоперации на Украине", - добавил он.Дорр подчеркнул, что впервые в истории Ливана всерьез заговорили о возможном кризисе "лепешки хлеба" - это связано как с отменой субсидий на пшеницу со стороны ливанских властей, так и с растущим дефицитом зерна в мире в целом. Подобная ситуация наблюдается в Алжире и в Тунисе - в тех странах, чьи поставки зерна в большей степени опирались на импорт из России и Украины."С политической точки зрения не стоит забывать, что договор был подписан спустя несколько дней после встречи в Тегеране, куда приехал президент России Владимир Путин. Там же он поблагодарил своего турецкого коллегу за приложенные усилия. Это подтверждает успех встречи в Тегеране и координации действий между Россией и Турцией. Эта координация вероятней всего распространится и на другие нерешенные вопросы, включая Сирию", - отметил Дорр.

https://ria.ru/20220721/soglashenie-1804151843.html

https://ria.ru/20220722/sdelka-1804372255.html

https://ria.ru/20220722/finlyandiya-1804368600.html

https://ria.ru/20220722/avstriya-1804396598.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, сергей шойгу, владимир путин, россия, тегеран (город), ливан, нато, северный поток