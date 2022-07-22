https://ria.ru/20220722/sdelka-1804372255.html

В Госдуме прокомментировали заключение продуктовой сделки в Стамбуле

В Госдуме прокомментировали заключение продуктовой сделки в Стамбуле - РИА Новости, 22.07.2022

В Госдуме прокомментировали заключение продуктовой сделки в Стамбуле

Соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна демонстрируют волю и прозрачность в... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T18:51

2022-07-22T18:51

2022-07-22T18:51

россия

стамбул

турция

оон

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна демонстрируют волю и прозрачность в действиях России, нужно следить за тем, как эти решения будут исполняться, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.Шхагошев уточнил, что подписание документов естественным образом важно в вопросе решения продовольственного кризиса, но надо следить за выполнением договоренностей."Как только мы включили адекватных посредников в лице ООН и Турции в этот процесс, ситуация двинулась, будем смотреть, как она будет развиваться", - добавил он.

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стамбул

турция

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, стамбул, турция, оон, ситуация в днр и лнр