https://ria.ru/20220722/sdelka-1804372255.html
В Госдуме прокомментировали заключение продуктовой сделки в Стамбуле
В Госдуме прокомментировали заключение продуктовой сделки в Стамбуле - РИА Новости, 22.07.2022
В Госдуме прокомментировали заключение продуктовой сделки в Стамбуле
Соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна демонстрируют волю и прозрачность в... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T18:51
2022-07-22T18:51
2022-07-22T18:51
россия
стамбул
турция
оон
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна демонстрируют волю и прозрачность в действиях России, нужно следить за тем, как эти решения будут исполняться, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.Шхагошев уточнил, что подписание документов естественным образом важно в вопросе решения продовольственного кризиса, но надо следить за выполнением договоренностей."Как только мы включили адекватных посредников в лице ООН и Турции в этот процесс, ситуация двинулась, будем смотреть, как она будет развиваться", - добавил он.
https://ria.ru/20220722/finlyandiya-1804368600.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, стамбул, турция, оон, ситуация в днр и лнр
В Госдуме прокомментировали заключение продуктовой сделки в Стамбуле
Депутат Шхагошев: продуктовая сделка демонстрирует волю и прозрачность в действиях России