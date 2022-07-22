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В Госдуме прокомментировали заключение продуктовой сделки в Стамбуле - РИА Новости, 22.07.2022
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В Госдуме прокомментировали заключение продуктовой сделки в Стамбуле
В Госдуме прокомментировали заключение продуктовой сделки в Стамбуле - РИА Новости, 22.07.2022
В Госдуме прокомментировали заключение продуктовой сделки в Стамбуле
Соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна демонстрируют волю и прозрачность в... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T18:51
2022-07-22T18:51
россия
стамбул
турция
оон
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна демонстрируют волю и прозрачность в действиях России, нужно следить за тем, как эти решения будут исполняться, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.Шхагошев уточнил, что подписание документов естественным образом важно в вопросе решения продовольственного кризиса, но надо следить за выполнением договоренностей."Как только мы включили адекватных посредников в лице ООН и Турции в этот процесс, ситуация двинулась, будем смотреть, как она будет развиваться", - добавил он.
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россия, стамбул, турция, оон, ситуация в днр и лнр
18:51 22.07.2022
 
В Госдуме прокомментировали заключение продуктовой сделки в Стамбуле

Депутат Шхагошев: продуктовая сделка демонстрирует волю и прозрачность в действиях России

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна демонстрируют волю и прозрачность в действиях России, нужно следить за тем, как эти решения будут исполняться, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
В пятницу в Стамбуле состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
"Подписание меморандума демонстрирует волю и прозрачность в действиях российской стороны", - подчеркнул политик.
Шхагошев уточнил, что подписание документов естественным образом важно в вопросе решения продовольственного кризиса, но надо следить за выполнением договоренностей.
"Как только мы включили адекватных посредников в лице ООН и Турции в этот процесс, ситуация двинулась, будем смотреть, как она будет развиваться", - добавил он.
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