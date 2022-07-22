https://ria.ru/20220722/sdelka-1804360429.html
Шойгу оценил роль Путина, Эрдогана и Гутерреша в продуктовой сделке
Шойгу оценил роль Путина, Эрдогана и Гутерреша в продуктовой сделке - РИА Новости, 22.07.2022
Шойгу оценил роль Путина, Эрдогана и Гутерреша в продуктовой сделке
Министр обороны РФ Сергей Шойгу оценил роль президента Турции Тайипа Эрдогана, президента России Владимира Путина и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T18:17
2022-07-22T18:17
2022-07-22T18:50
россия
турция
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оон
сергей шойгу
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу оценил роль президента Турции Тайипа Эрдогана, президента России Владимира Путина и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в заключении соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна."Реализация этого проекта (произошла) в результате больших усилий - усилий со стороны президента Турции господина Эрдогана и усилий нашего президента и, конечно, не могу не отметить господина Гутерреша из Организации Объединенных Наций, которые связали все эти решения в один пакет, и сегодня мы имеем все предпосылки и все решения для того, чтобы этот процесс начался в самые ближайшие дни. Речь идет не только о начале вывоза сельхозпродукции из украинских портов, но и, безусловно, работы в этом же направлении по сельхозпродукции, удобрений из российских портов", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20220722/produkty-1804325268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, в мире, украина, оон, сергей шойгу, ситуация в днр и лнр
18:17 22.07.2022 (обновлено: 18:50 22.07.2022)
Шойгу оценил роль Путина, Эрдогана и Гутерреша в продуктовой сделке
Шойгу: продуктовую сделку удалось заключить благодаря усилиям Путина, Эрдогана и Гутерреша