https://ria.ru/20220722/sdelka-1804360429.html

Шойгу оценил роль Путина, Эрдогана и Гутерреша в продуктовой сделке

Шойгу оценил роль Путина, Эрдогана и Гутерреша в продуктовой сделке - РИА Новости, 22.07.2022

Шойгу оценил роль Путина, Эрдогана и Гутерреша в продуктовой сделке

Министр обороны РФ Сергей Шойгу оценил роль президента Турции Тайипа Эрдогана, президента России Владимира Путина и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T18:17

2022-07-22T18:17

2022-07-22T18:50

россия

турция

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сергей шойгу

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу оценил роль президента Турции Тайипа Эрдогана, президента России Владимира Путина и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в заключении соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна."Реализация этого проекта (произошла) в результате больших усилий - усилий со стороны президента Турции господина Эрдогана и усилий нашего президента и, конечно, не могу не отметить господина Гутерреша из Организации Объединенных Наций, которые связали все эти решения в один пакет, и сегодня мы имеем все предпосылки и все решения для того, чтобы этот процесс начался в самые ближайшие дни. Речь идет не только о начале вывоза сельхозпродукции из украинских портов, но и, безусловно, работы в этом же направлении по сельхозпродукции, удобрений из российских портов", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20220722/produkty-1804325268.html

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Кирилл Волков

россия, турция, в мире, украина, оон, сергей шойгу, ситуация в днр и лнр