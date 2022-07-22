https://ria.ru/20220722/sapery-1804418444.html
Саперы обезвредили более 110 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР
Саперы обезвредили более 110 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.07.2022
Саперы обезвредили более 110 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР
Отряды разминирования ВС и МЧС России проверили 4 952,61 га территории, обезвредили 111 229 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР, заявил в пятницу руководитель... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T21:55
2022-07-22T21:55
2022-07-22T21:55
специальная военная операция на украине
в мире
россия
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Отряды разминирования ВС и МЧС России проверили 4 952,61 га территории, обезвредили 111 229 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР, заявил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Генерал напомнил, что отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов."Всего проверено: 4 952,61 га территории (за сутки – 229,59 га), 41 здание (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 111 229 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 8 534", - сообщил Мизинцев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Саперы обезвредили более 110 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР
Минобороны: ВС России обезвредили более 110 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР