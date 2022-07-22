https://ria.ru/20220722/sapery-1804418444.html

Саперы обезвредили более 110 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР

Саперы обезвредили более 110 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.07.2022

Саперы обезвредили более 110 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР

Отряды разминирования ВС и МЧС России проверили 4 952,61 га территории, обезвредили 111 229 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР, заявил в пятницу руководитель... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T21:55

2022-07-22T21:55

2022-07-22T21:55

специальная военная операция на украине

в мире

россия

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Отряды разминирования ВС и МЧС России проверили 4 952,61 га территории, обезвредили 111 229 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР, заявил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Генерал напомнил, что отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов."Всего проверено: 4 952,61 га территории (за сутки – 229,59 га), 41 здание (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 111 229 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 8 534", - сообщил Мизинцев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

в мире, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)