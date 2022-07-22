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ЕС может добиться санкциями усиления эффекта бумеранга, заявил Слуцкий

ЕС может добиться санкциями усиления эффекта бумеранга, заявил Слуцкий - РИА Новости, 22.07.2022

ЕС может добиться санкциями усиления эффекта бумеранга, заявил Слуцкий

ЕС может добиться санкциями усиления эффекта бумеранга в отношении собственных граждан и экономики европейских стран, заявил лидер ЛДПР и глава думского... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T16:05

2022-07-22T16:05

2022-07-22T16:05

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ЕС может добиться санкциями усиления эффекта бумеранга в отношении собственных граждан и экономики европейских стран, заявил лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.Евросоюз "отштамповал" очередные антироссийские санкции, уже седьмой пакет, написал Слуцкий в своем Telegram-канале."Под ограничения попали уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, вероятно, за оказание помощи детям Донбасса, мэр Москвы Сергей Собянин, наверное, из-за успехов столицы по сравнению со многими европейскими городами, и такие страшные враги коллективного Запада, как Россотрудничество, фонд "Русский мир", Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков", - отметил парламентарий.По его словам, вводимые Брюсселем ограничения становятся все более смехотворными."Еврочиновники стали заложниками своей русофобской политики и теперь просто занимаются бегом по кругу. Единственное, чего они могут добиться, - это усиления эффекта бумеранга в отношении собственных граждан и экономики европейских стран", - заявил Слуцкий."И уж точно все эти санкции не остановят военные действия на Украине", - сообщил глава либерал-демократов, добавив, что санкции вводятся не для этого.В Брюсселе это отчётливо осознают, но тем не менее продолжают вращать антироссийский маховик, сообщил политик, назвав действия ЕС "запредельным цинизмом".

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в мире, мария львова-белова, сергей собянин, сергей безруков, брюссель, донбасс, москва, евросоюз, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), фонд поддержки публичной дипломатии имени а.м. горчакова, санкции в отношении россии