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Россия открыта для решения гуманитарных проблем, заявил депутат Морозов - РИА Новости, 22.07.2022
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Россия открыта для решения гуманитарных проблем, заявил депутат Морозов
Россия открыта для решения гуманитарных проблем, заявил депутат Морозов - РИА Новости, 22.07.2022
Россия открыта для решения гуманитарных проблем, заявил депутат Морозов
Подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна показывает, что РФ открыта РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T18:40
2022-07-22T18:40
экономика
россия
стамбул
киев
олег морозов
единая россия
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна показывает, что РФ открыта для решения любых гуманитарных проблем, вне зависимости от того, выгодно это для страны или нет, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.Ранее в пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна."Соглашение показывает, что Россия открыта для решения любых гуманитарных и экономических проблем. Причём, мы это делаем независимо от того, насколько нам это выгодно или, напротив, добавляет проблем", — сказал он.По его словам, Россия не допустит, чтобы процесс разблокирования морских поставок зерна превратился в военные преимущества Киева.
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экономика, россия, стамбул, киев, олег морозов, единая россия, госдума рф
18:40 22.07.2022
 
Россия открыта для решения гуманитарных проблем, заявил депутат Морозов

Депутат от "Единой России" Морозов: Россия открыта для решения любых гуманитарных проблем

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкОлег Морозов
Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Олег Морозов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна показывает, что РФ открыта для решения любых гуманитарных проблем, вне зависимости от того, выгодно это для страны или нет, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.
Ранее в пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
"Соглашение показывает, что Россия открыта для решения любых гуманитарных и экономических проблем. Причём, мы это делаем независимо от того, насколько нам это выгодно или, напротив, добавляет проблем", — сказал он.
По его словам, Россия не допустит, чтобы процесс разблокирования морских поставок зерна превратился в военные преимущества Киева.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 18:24
Лавров прокомментировал подписание продуктовой сделки
 
ЭкономикаРоссияСтамбулКиевОлег МорозовЕдиная РоссияГосдума РФ
 
 
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