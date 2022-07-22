https://ria.ru/20220722/resheniya-1804370257.html

Россия открыта для решения гуманитарных проблем, заявил депутат Морозов

Россия открыта для решения гуманитарных проблем, заявил депутат Морозов - РИА Новости, 22.07.2022

Россия открыта для решения гуманитарных проблем, заявил депутат Морозов

Подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна показывает, что РФ открыта РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T18:40

2022-07-22T18:40

2022-07-22T18:40

экономика

россия

стамбул

киев

олег морозов

единая россия

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/06/1576837581_0:286:2626:1763_1920x0_80_0_0_72f56b75fafc0e990c87042dd8745d32.jpg

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна показывает, что РФ открыта для решения любых гуманитарных проблем, вне зависимости от того, выгодно это для страны или нет, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.Ранее в пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна."Соглашение показывает, что Россия открыта для решения любых гуманитарных и экономических проблем. Причём, мы это делаем независимо от того, насколько нам это выгодно или, напротив, добавляет проблем", — сказал он.По его словам, Россия не допустит, чтобы процесс разблокирования морских поставок зерна превратился в военные преимущества Киева.

https://ria.ru/20220722/lavrov-1804363989.html

россия

стамбул

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, стамбул, киев, олег морозов, единая россия, госдума рф