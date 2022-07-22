https://ria.ru/20220722/puteshestviya-1804187921.html
Эксперты сравнили стоимость отдыха в Турции и Краснодарском крае
Эксперты сравнили стоимость отдыха в Турции и Краснодарском крае - РИА Новости, 22.07.2022
Эксперты сравнили стоимость отдыха в Турции и Краснодарском крае
Аналитики сравнили стоимость отдыха по системе "все включено" в Турции и Краснодарском крае, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T10:26
2022-07-22T10:26
2022-07-22T10:26
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Аналитики сравнили стоимость отдыха по системе "все включено" в Турции и Краснодарском крае, сообщает АТОР.Специалисты изучили статистику минимальных и максимальных цен на отели крупной сети турагентств и определили минимальную и максимальную сумму, в которую обойдется проживание (без перелета) в местах размещения в августе.Рассматриваемые гостиницы расположены в Сочи, Анапе, Геленджике и Туапсе, а также в Анталье, Аланье, Сиде, Белеке и Кемере. В стоимость включено десятидневное проживание на двоих туристов.Оказалось, что минимальные цены у гостиниц категорий три, четыре и пять звезд в Краснодарском крае заметно выше, чем в Анталье — разница от 3,5 до шести раз.Больше всего она заметна для заплативших за сервис уровня три и пять звезд. Так, в первом случае, стоимость отдыха в Турции начинается от 16,5 тысячи рублей, в России — от 98,5 тысячи рублей.Максимальные цены также выше в Краснодарском крае, особенно для покупателей номеров в гостиницах категории три и четыре. Им пришлось заплатить в три и два раза больше, чем за отдых такого же уровня в Турции. Верхняя планка цен на пятизвездочные отели с "все включено" выше в Анталье в 1,3 раза.
https://ria.ru/20220721/puteshestviya-1803666464.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, краснодарский край, турция, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь, анталья (провинция), аланья (город), белек, кемер, геленджик, сочи, анапа, туапсе
Эксперты сравнили стоимость отдыха в Турции и Краснодарском крае
АТОР: отдых по системе "все включено" в Турции дешевле, чем в Краснодарском крае
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости.
Аналитики сравнили стоимость отдыха по системе "все включено" в Турции и Краснодарском крае, сообщает
АТОР.
Специалисты изучили статистику минимальных и максимальных цен на отели крупной сети турагентств и определили минимальную и максимальную сумму, в которую обойдется проживание (без перелета) в местах размещения в августе.
Рассматриваемые гостиницы расположены в Сочи, Анапе, Геленджике и Туапсе, а также в Анталье, Аланье, Сиде, Белеке и Кемере. В стоимость включено десятидневное проживание на двоих туристов.
Оказалось, что минимальные цены у гостиниц категорий три, четыре и пять звезд в Краснодарском крае заметно выше, чем в Анталье — разница от 3,5 до шести раз.
Больше всего она заметна для заплативших за сервис уровня три и пять звезд. Так, в первом случае, стоимость отдыха в Турции начинается от 16,5 тысячи рублей, в России — от 98,5 тысячи рублей.
Максимальные цены также выше в Краснодарском крае, особенно для покупателей номеров в гостиницах категории три и четыре. Им пришлось заплатить в три и два раза больше, чем за отдых такого же уровня в Турции. Верхняя планка цен на пятизвездочные отели с "все включено" выше в Анталье в 1,3 раза.