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Эксперты сравнили стоимость отдыха в Турции и Краснодарском крае - РИА Новости, 22.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220722/puteshestviya-1804187921.html
Эксперты сравнили стоимость отдыха в Турции и Краснодарском крае
Эксперты сравнили стоимость отдыха в Турции и Краснодарском крае - РИА Новости, 22.07.2022
Эксперты сравнили стоимость отдыха в Турции и Краснодарском крае
Аналитики сравнили стоимость отдыха по системе "все включено" в Турции и Краснодарском крае, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T10:26
2022-07-22T10:26
туризм
туризм
новости - туризм
краснодарский край
турция
куда поехать в выходные
куда поехать
куда можно лететь
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Аналитики сравнили стоимость отдыха по системе "все включено" в Турции и Краснодарском крае, сообщает АТОР.Специалисты изучили статистику минимальных и максимальных цен на отели крупной сети турагентств и определили минимальную и максимальную сумму, в которую обойдется проживание (без перелета) в местах размещения в августе.Рассматриваемые гостиницы расположены в Сочи, Анапе, Геленджике и Туапсе, а также в Анталье, Аланье, Сиде, Белеке и Кемере. В стоимость включено десятидневное проживание на двоих туристов.Оказалось, что минимальные цены у гостиниц категорий три, четыре и пять звезд в Краснодарском крае заметно выше, чем в Анталье — разница от 3,5 до шести раз.Больше всего она заметна для заплативших за сервис уровня три и пять звезд. Так, в первом случае, стоимость отдыха в Турции начинается от 16,5 тысячи рублей, в России — от 98,5 тысячи рублей.Максимальные цены также выше в Краснодарском крае, особенно для покупателей номеров в гостиницах категории три и четыре. Им пришлось заплатить в три и два раза больше, чем за отдых такого же уровня в Турции. Верхняя планка цен на пятизвездочные отели с "все включено" выше в Анталье в 1,3 раза.
https://ria.ru/20220721/puteshestviya-1803666464.html
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анталья (провинция)
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10:26 22.07.2022
 
Эксперты сравнили стоимость отдыха в Турции и Краснодарском крае

АТОР: отдых по системе "все включено" в Турции дешевле, чем в Краснодарском крае

© Анастасия Мельникова Бассейн отеля в Турции
Бассейн отеля в Турции
© Анастасия Мельникова
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Аналитики сравнили стоимость отдыха по системе "все включено" в Турции и Краснодарском крае, сообщает АТОР.
Специалисты изучили статистику минимальных и максимальных цен на отели крупной сети турагентств и определили минимальную и максимальную сумму, в которую обойдется проживание (без перелета) в местах размещения в августе.
Рассматриваемые гостиницы расположены в Сочи, Анапе, Геленджике и Туапсе, а также в Анталье, Аланье, Сиде, Белеке и Кемере. В стоимость включено десятидневное проживание на двоих туристов.
Оказалось, что минимальные цены у гостиниц категорий три, четыре и пять звезд в Краснодарском крае заметно выше, чем в Анталье — разница от 3,5 до шести раз.
Больше всего она заметна для заплативших за сервис уровня три и пять звезд. Так, в первом случае, стоимость отдыха в Турции начинается от 16,5 тысячи рублей, в России — от 98,5 тысячи рублей.
Максимальные цены также выше в Краснодарском крае, особенно для покупателей номеров в гостиницах категории три и четыре. Им пришлось заплатить в три и два раза больше, чем за отдых такого же уровня в Турции. Верхняя планка цен на пятизвездочные отели с "все включено" выше в Анталье в 1,3 раза.
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