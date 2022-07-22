https://ria.ru/20220722/puteshestviya-1804052834.html

Названы достопримечательности, где карманники грабят туристов чаще всего

Названы достопримечательности, где карманники грабят туристов чаще всего - РИА Новости, 22.07.2022

Названы достопримечательности, где карманники грабят туристов чаще всего

Определены туристические места, где путешественники становятся жертвами карманников наиболее часто, сообщает Mirror. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T02:52

2022-07-22T02:52

2022-07-22T02:52

туризм

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испания

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Определены туристические места, где путешественники становятся жертвами карманников наиболее часто, сообщает Mirror.Отдыхающие становятся жертвами карманников чаще всего во Франции, выяснили аналитики финансового агрегатора money.co.uk. Они выявили рискованные локации, проанализировав отзывы на Tripadvisor.А самая опасная в этом смысле улица — знаменитая пешеходная Рамбла в центре Барселоны. О кражах на ней рассказали 3600 туристов. Эксперты рекомендуют, отправляясь туда, оставлять ценные вещи в отеле, а деньги держать в плоской сумочке под одеждой на животе.Второе место в списке — у парижской Эйфелевой башни. Там пострадали от карманников 2600 путешественников.Фонтан Треви в Риме оказался на третьем месте. Одна из главных достопримечательностей Вечного города привлекает туристов: они смотрят на воду, загадывают желания и бросают монетки в воду. В это время лишаются кошельков и телефонов. Об этом писали в отзывах 2200 пострадавших.В десятку самых опасных мест вошли также чешские Карлов мост и Староместкая площадь, французские Сакре-Кер, Колизей, Лувр, Нотр-Дам де Пари, испанская Саграда Фамилия.

https://ria.ru/20220721/puteshestviya-1803666464.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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