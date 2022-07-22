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Названы достопримечательности, где карманники грабят туристов чаще всего - РИА Новости, 22.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220722/puteshestviya-1804052834.html
Названы достопримечательности, где карманники грабят туристов чаще всего
Названы достопримечательности, где карманники грабят туристов чаще всего - РИА Новости, 22.07.2022
Названы достопримечательности, где карманники грабят туристов чаще всего
Определены туристические места, где путешественники становятся жертвами карманников наиболее часто, сообщает Mirror. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T02:52
2022-07-22T02:52
туризм
новости - туризм
испания
барселона (город)
куда поехать в выходные
туризм
туристы
париж
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Определены туристические места, где путешественники становятся жертвами карманников наиболее часто, сообщает Mirror.Отдыхающие становятся жертвами карманников чаще всего во Франции, выяснили аналитики финансового агрегатора money.co.uk. Они выявили рискованные локации, проанализировав отзывы на Tripadvisor.А самая опасная в этом смысле улица — знаменитая пешеходная Рамбла в центре Барселоны. О кражах на ней рассказали 3600 туристов. Эксперты рекомендуют, отправляясь туда, оставлять ценные вещи в отеле, а деньги держать в плоской сумочке под одеждой на животе.Второе место в списке — у парижской Эйфелевой башни. Там пострадали от карманников 2600 путешественников.Фонтан Треви в Риме оказался на третьем месте. Одна из главных достопримечательностей Вечного города привлекает туристов: они смотрят на воду, загадывают желания и бросают монетки в воду. В это время лишаются кошельков и телефонов. Об этом писали в отзывах 2200 пострадавших.В десятку самых опасных мест вошли также чешские Карлов мост и Староместкая площадь, французские Сакре-Кер, Колизей, Лувр, Нотр-Дам де Пари, испанская Саграда Фамилия.
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новости - туризм, испания, барселона (город), куда поехать в выходные, туризм, туристы, париж, франция, италия, рим, прага, чехия, эйфелева башня, колизей, лувр, нотр-дам (собор парижской богоматери)
02:52 22.07.2022
 
Названы достопримечательности, где карманники грабят туристов чаще всего

Улица Рамбла в Барселоне признана местом, где карманники грабят туристов чаще всего в мире

© Josep LAGO / AFPЛа Рамбла, Барселона
Ла Рамбла, Барселона
© Josep LAGO / AFP
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Определены туристические места, где путешественники становятся жертвами карманников наиболее часто, сообщает Mirror.
Отдыхающие становятся жертвами карманников чаще всего во Франции, выяснили аналитики финансового агрегатора money.co.uk. Они выявили рискованные локации, проанализировав отзывы на Tripadvisor.
А самая опасная в этом смысле улица — знаменитая пешеходная Рамбла в центре Барселоны. О кражах на ней рассказали 3600 туристов. Эксперты рекомендуют, отправляясь туда, оставлять ценные вещи в отеле, а деньги держать в плоской сумочке под одеждой на животе.
Второе место в списке — у парижской Эйфелевой башни. Там пострадали от карманников 2600 путешественников.
Фонтан Треви в Риме оказался на третьем месте. Одна из главных достопримечательностей Вечного города привлекает туристов: они смотрят на воду, загадывают желания и бросают монетки в воду. В это время лишаются кошельков и телефонов. Об этом писали в отзывах 2200 пострадавших.
В десятку самых опасных мест вошли также чешские Карлов мост и Староместкая площадь, французские Сакре-Кер, Колизей, Лувр, Нотр-Дам де Пари, испанская Саграда Фамилия.
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