"Необратимые последствия". Над Европой нависла новая угроза

"Необратимые последствия". Над Европой нависла новая угроза - РИА Новости, 22.07.2022

"Необратимые последствия". Над Европой нависла новая угроза

Европу захлестнули массовые акции протеста. Люди недовольны высокими ценами, низкими зарплатами и условиями труда, поддержкой Украины в ущерб собственным... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T08:00

2022-07-22T08:00

2022-07-22T08:05

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774532756_0:143:3076:1873_1920x0_80_0_0_ab363ffd0d2942b58fe9939713b7bf76.jpg

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Европу захлестнули массовые акции протеста. Люди недовольны высокими ценами, низкими зарплатами и условиями труда, поддержкой Украины в ущерб собственным интересам и многим другим. Некоторые митинги и забастовки оказались рекордными по числу участников, но вместо уступок власти обвиняют митингующих в экстремизме. Чем закончится борьба европейцев за свои права — в материале РИА Новости.Тракторные демонстрацииЕвросоюз, как известно, переходит на "зеленую экономику". К примеру, в Нидерландах приняли программу по сокращению к 2030-му выбросов аммиака и азота на 50 процентов. К несчастью для местных фермеров, основной источник этих веществ — навоз. Им придется в два раза сократить поголовье крупного рогатого скота и отказаться от натурального удобрения в пользу искусственного.Фермеры заявили, что это фактически запрет на профессию. Акции неповиновения продолжаются второй месяц. Люди блокируют аэропорты, морские порты, распределительные центры, сети супермаркетов, дороги, автомагистрали и государственные границы. Однажды протестующие соорудили из 400 тракторов лозунг "No farmers, no food" ("Нет фермеров, нет еды"). А в начале июля привезли на демонстрацию танк "Шерман". Из него, конечно, не стреляли, но против митингующих применяли огнестрельное оружие — как минимум 6 июля.Возглавили уличные акции активисты движения "Фермерские силы самообороны" (Farmers Defence Forse). На их эмблеме — скрещенные вилы. Объявили сбор пожертвований на "боевой фонд и штрафы". Кроме того, продают сувениры со своей символикой, в том числе футболки с надписью "Жена бойца фермерской самообороны".Тракторные демонстрации состоялись и в Германии, в Нижней Саксонии. Их организовала основатель движения Land schafft Verbindung ("Земля объединяет") Майке Шульц-Броерс. Она выращивает свеклу и картошку, удобряя поля навозом с соседней свинофермы, уточняет Berliner Zeitung. Из Вестфалии многие фермеры отправились в Нидерланды, чтобы остановить реформу там, а не дожидаться, пока она придет в Германию.Бунтуют итальянцы и поляки — из-за высоких цен на топливо и удобрения. "Движение за землю и сельское хозяйство", возглавляемое Маттео Таларико, требует от римского правительства защищать фермеров, а не крупный капитал. По мнению активистов, нынешнее печальное состояние аграрного сектора — результат ошибочной политики последних 30 лет.Примечательно, что западные СМИ поддерживают протестующих. Например, Bloomberg указывает, что навоз на 25 процентов дешевле искусственных удобрений, которые подорожали втрое. Британская The Guardian назвала политику ЕС "уничтожением сельского хозяйства". По мнению газеты, все закончится тем, что европейцы будут либо голодать, либо "начнут питаться мухами и червяками".Бесполетная зонаПока одним нечем удобрять землю, другим не на чем летать. В пандемию коронавируса авиаперевозчики сокращали персонал. Теперь спрос на путешествия восстанавливается, а людей не хватает. Но компании не хотят расширять штат, потому что спешат покрыть прежние убытки. Профсоюзы в бешенстве от такого подхода.Газета Corriere della Sera сообщила, что 17 июля в Италии отменили как минимум 400 национальных и международных рейсов — из-за четырехчасовой забастовки бортпроводников и пилотов бюджетных авиакомпаний, а также сотрудников Национальной службы обеспечения полетов гражданской авиации (ENAV). До этого итальянцы устраивали стачки 8 и 25 июня. Они призывают повысить зарплаты, улучшить условия труда и нанять больше сотрудников. С аналогичными лозунгами выступают работники авиационной сферы Испании, Великобритании, Франции, Германии.Так, профсоюз немецкой Lufthansa требует повысить денежное довольствие не менее чем на 350 евро в месяц, чтобы смягчить последствия стремительного ускорения инфляции. При этом активисты обвиняют руководство компании в "безумном сокращении расходов" и обещают организовывать забастовки до тех пор, пока ситуация не изменится. В результате с июня по август перевозчик отменил шесть тысяч рейсов.Около тысячи сотрудников скандинавской SAS бастовали половину июля — сорвали до 60 процентов авиаперелетов. Протестующим угрожали увольнением за ежедневные убытки в 12,5 миллионов долларов, но пошли на попятную. На работу вернули 450 уволенных ранее, принялись улучшать условия труда.Экстремисты на маршеНедовольных в Европе все больше. Даже в Германии, которую считают главным бенефициантом ЕС, возмущаются. Немцы в шоке от роста цен на продукты, электричество и топливо. По данным Bild am Sonntag, более 90 процентов населения было вынуждено сократить расходы.Одни полагают, что виной всему — антироссийские санкции, и их необходимо отменить. Другие видят выход в повышении зарплат. В частности, 12 тысяч работников 58 портовых фирм потребовали прибавку в 14 процентов. Канцлер Олаф Шольц признал, что инфляция может стать "социальной взрывчаткой", а глава МВД Нэнси Фезер обозвала протестующих "экстремистами".В конце июня в Брюсселе около 80 тысяч человек вышли на улицы. Это самая массовая акция за последние годы. Среди лозунгов были и такие: "Деньги — на зарплаты, а не на войну!", "Остановите НАТО!". Глава конфедерации профсоюзов Тьерри Бодсон объяснил, что очень многим семьям теперь трудно дотянуть до конца месяца. По мнению демонстрантов, минимальный оклад надо поднять с 1,8 до 2,3 тысячи евро.В Великобритании с конца июня — крупнейшие с 1989-го выступления железнодорожников. В них участвуют не менее 40 тысяч человек, которые узнали, что им хотят заморозить зарплаты, а часть сотрудников и вовсе уволят."Четвертый рейх"В 2018-м во Франции возникло движение "желтых жилетов", быстро охватившее многие страны ЕС. В 2020-м Запад трясло от митингов противников коронавирусных ограничений. Однако борьба европейцев за свои права вряд ли даст результат, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Главная преграда — информационная блокада, благодаря которой власти манипулируют населением."Мы наблюдаем трагедию, разразившуюся из-за того, что лидеры ЕС вопреки собственным интересам поддержали санкции США против России. Если политика Брюсселя не изменится, кризис приведет к необратимым последствиям. При этом протестная уличная активность еще далека от пика", — говорит экономист Александр Дудчак.По его словам, у граждан ЕС есть шанс в конце концов сменить правительства и покончить с навязанной им борьбой с Москвой. Но, скорее всего, люди не осознают в полной мере причину своих бед — правящие элиты их обманут. "Европа может пойти по пути построения теперь уже четвертого рейха, тем более что Запад достаточно потренировался на Украине. С экономическим кризисом станут бороться за счет милитаризации, а место евреев займут русские", — предполагает экономист.Политолог Сергей Марков предупредил об опасности самообмана. "За восемь лет на Украине сформировался исключительно эффективный тоталитарный неонацистский режим, чьи военные пытаются на равных сражаться с Россией. Не стоит строить иллюзий и насчет Европы", — подчеркнул он.Под давлением антироссийских санкций, отмечает эксперт, в ЕС могут возникнуть диктатуры, опирающиеся на бедное и обманутое население, и источником всех зол станет Россия.

