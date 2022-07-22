https://ria.ru/20220722/proisshestvie-1804314006.html

Жителя Барнаула заподозрили в поджоге торгового центра

Жителя Барнаула заподозрили в поджоге торгового центра - РИА Новости, 22.07.2022

Жителя Барнаула заподозрили в поджоге торгового центра

Мужчину задержали в связи с поджогом в торговом центре "Бум" в Барнауле, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Алтайскому краю. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T16:42

2022-07-22T16:42

2022-07-22T17:48

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БАРНАУЛ, 22 июл - РИА Новости. Мужчину задержали в связи с поджогом в торговом центре "Бум" в Барнауле, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Алтайскому краю.По данным местных СМИ, он облил бензином одежду в одном из отделов и поджег."Данный мужчина находится в статусе подозреваемого в поджоге", - сообщили в пресс-службе.В краевом главке МЧС уточнили, что пожар локализован, никто не пострадал."Администрацией объекта эвакуировано 720 человек, из них 100 детей. Тушение проводилось огнетушителями. Предварительная причина пожара - поджог вещей в магазине. От МЧС России было привлечено 53 человека, 16 единиц техники", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20220722/diversant-1804217629.html

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)