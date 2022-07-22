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Жителя Барнаула заподозрили в поджоге торгового центра - РИА Новости, 22.07.2022
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Жителя Барнаула заподозрили в поджоге торгового центра
Жителя Барнаула заподозрили в поджоге торгового центра - РИА Новости, 22.07.2022
Жителя Барнаула заподозрили в поджоге торгового центра
Мужчину задержали в связи с поджогом в торговом центре "Бум" в Барнауле, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Алтайскому краю. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T16:42
2022-07-22T17:48
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАРНАУЛ, 22 июл - РИА Новости. Мужчину задержали в связи с поджогом в торговом центре "Бум" в Барнауле, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Алтайскому краю.По данным местных СМИ, он облил бензином одежду в одном из отделов и поджег."Данный мужчина находится в статусе подозреваемого в поджоге", - сообщили в пресс-службе.В краевом главке МЧС уточнили, что пожар локализован, никто не пострадал."Администрацией объекта эвакуировано 720 человек, из них 100 детей. Тушение проводилось огнетушителями. Предварительная причина пожара - поджог вещей в магазине. От МЧС России было привлечено 53 человека, 16 единиц техники", - отметили в ведомстве.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:42 22.07.2022 (обновлено: 17:48 22.07.2022)
 
Жителя Барнаула заподозрили в поджоге торгового центра

МВД: мужчину задержали по обвинению в поджоге в торговом центре "Бум" в Барнауле

© Фото : ГУМЧС России по Алтайскому краюПожар в ТЦ "Бум" в Барнауле
Пожар в ТЦ Бум в Барнауле - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Фото : ГУМЧС России по Алтайскому краю
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БАРНАУЛ, 22 июл - РИА Новости. Мужчину задержали в связи с поджогом в торговом центре "Бум" в Барнауле, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Алтайскому краю.
"По поводу пожара в ТЦ "Бум" сообщаем, что сотрудники полиции оперативно выехали на место происшествия и задержали мужчину 1980 года рождения. В настоящий момент сотрудники полиции доставили его в отдел и проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление причин произошедшего", - сказали в МВД.
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По данным местных СМИ, он облил бензином одежду в одном из отделов и поджег.
"Данный мужчина находится в статусе подозреваемого в поджоге", - сообщили в пресс-службе.
В краевом главке МЧС уточнили, что пожар локализован, никто не пострадал.
"Администрацией объекта эвакуировано 720 человек, из них 100 детей. Тушение проводилось огнетушителями. Предварительная причина пожара - поджог вещей в магазине. От МЧС России было привлечено 53 человека, 16 единиц техники", - отметили в ведомстве.
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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