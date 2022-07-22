https://ria.ru/20220722/proisshestvie-1804188994.html
Омскому хулигану запросили 3,5 года колонии за стрельбу по школьницам
Омскому хулигану запросили 3,5 года колонии за стрельбу по школьницам - РИА Новости, 22.07.2022
Омскому хулигану запросили 3,5 года колонии за стрельбу по школьницам
Омичу, который расстрелял девочек-подростков из пневматической винтовки в прошлом году, обвинение попросило назначить 3,5 года колонии, рассказали журналистам в РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T09:52
2022-07-22T09:52
2022-07-22T09:52
происшествия
россия
омская область
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омск
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ОМСК, 22 июл - РИА Новости. Омичу, который расстрелял девочек-подростков из пневматической винтовки в прошлом году, обвинение попросило назначить 3,5 года колонии, рассказали журналистам в пресс-службе областной прокуратуры в пятницу.По данным следствия, 25 июня 2021 года 18-летний омич расстрелял двух девочек из пневматического ружья, прятавшись во дворе своего частного дома в Ленинском округе Омска. Подростки в это время стояли на лестнице виадука между домами № 4 и № 18 по улице Демьяна Бедного.Мотив был простой – хулиганство, при этом пневматическая винтовка была доработана для усиления мощи выстрела."Предвидя наступление опасных последствий, с расстояния около 80 метров он осуществил поочередно не менее трех выстрелов. Два из них попали в девочек, 11-летняя и 15-летняя потерпевшая испытали сильную боль, им был причинен вред здоровью небольшой и средней тяжести соответственно", - пояснили в пресс-службе.Молодого человека обвиняют в хулиганстве с применением оружия, а также умышленном причинении легкого и среднего вреда здоровью.Прокуратура с учетом всех обстоятельств предложила суду назначить хулигану 3,5 года колонии общего режиме. В ближайший понедельник подсудимый выступит с последним словом, после чего суд удалится выносить приговор.
https://ria.ru/20220721/retsidivist-1804098208.html
https://ria.ru/20220716/strelba-1802988854.html
https://ria.ru/20220121/avtoservis-1768901355.html
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происшествия, россия, омская область, прокуратура омской области, омск
Омскому хулигану запросили 3,5 года колонии за стрельбу по школьницам
Прокуратура запросила 3,5 года тюрьмы омичу, стрелявшему в прошлом году по школьницам