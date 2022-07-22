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Приморцы из мести за избиение женщины оставили подростка на буе в море - РИА Новости, 22.07.2022
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Приморцы из мести за избиение женщины оставили подростка на буе в море
Приморцы из мести за избиение женщины оставили подростка на буе в море - РИА Новости, 22.07.2022
Приморцы из мести за избиение женщины оставили подростка на буе в море
В Приморском крае полицейские начали проверку после появления в соцсетях видео, на которых подросток избивает женщину, а затем его товарища в наказание... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T08:55
2022-07-22T09:28
происшествия
россия
фокино
дунай (река)
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл — РИА Новости. В Приморском крае полицейские начали проверку после появления в соцсетях видео, на которых подросток избивает женщину, а затем его товарища в наказание высаживают на буй посреди моря.Видеозаписи опубликованы в Telegram-канале "Дунай наш". На одной из них юноша бьет женщину ногой в лицо и требует у нее деньги. На двух других он же плачет, извиняется и говорит, что больше не будет так делать. Еще на двух роликах мальчика, который, как предполагается, снимал издевательства над женщиной, везут на лодке и высаживают на большой буй в нескольких сотнях метров от берега. По словам автора поста, так жители поселка Дунай наказали подростков за избиение женщины.Кроме того, полиция выясняет личности авторов видеозаписей и обстоятельства произошедшего. Проверку проводят также инспекторы по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Фокино."Установлено, что участниками видеозаписи стали двое несовершеннолетних. У одного из них произошел конфликт с местной жительницей. Проверка по данному факту продолжается", — рассказали в УМВД.Там также сообщили РИА Новости, что подросток, которого оставили на буе, жив.
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происшествия, россия, фокино, дунай (река), приморский край
08:55 22.07.2022 (обновлено: 09:28 22.07.2022)
 
Приморцы из мести за избиение женщины оставили подростка на буе в море

Полиция проверяет информацию по факту избиения женщины и мести подростку за это

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл — РИА Новости. В Приморском крае полицейские начали проверку после появления в соцсетях видео, на которых подросток избивает женщину, а затем его товарища в наказание высаживают на буй посреди моря.
Видеозаписи опубликованы в Telegram-канале "Дунай наш". На одной из них юноша бьет женщину ногой в лицо и требует у нее деньги. На двух других он же плачет, извиняется и говорит, что больше не будет так делать. Еще на двух роликах мальчика, который, как предполагается, снимал издевательства над женщиной, везут на лодке и высаживают на большой буй в нескольких сотнях метров от берега. По словам автора поста, так жители поселка Дунай наказали подростков за избиение женщины.
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"Сотрудниками полиции установлены личности 16-летних подростков, запечатленных на видеозаписи. С ними и их законными представителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних", — заявили в региональном главке МВД.

Кроме того, полиция выясняет личности авторов видеозаписей и обстоятельства произошедшего. Проверку проводят также инспекторы по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Фокино.
"Установлено, что участниками видеозаписи стали двое несовершеннолетних. У одного из них произошел конфликт с местной жительницей. Проверка по данному факту продолжается", — рассказали в УМВД.
Там также сообщили РИА Новости, что подросток, которого оставили на буе, жив.
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