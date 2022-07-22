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Приморцы из мести за избиение женщины оставили подростка на буе в море
Приморцы из мести за избиение женщины оставили подростка на буе в море - РИА Новости, 22.07.2022
Приморцы из мести за избиение женщины оставили подростка на буе в море
В Приморском крае полицейские начали проверку после появления в соцсетях видео, на которых подросток избивает женщину, а затем его товарища в наказание... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T08:55
2022-07-22T08:55
2022-07-22T09:28
происшествия
россия
фокино
дунай (река)
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл — РИА Новости. В Приморском крае полицейские начали проверку после появления в соцсетях видео, на которых подросток избивает женщину, а затем его товарища в наказание высаживают на буй посреди моря.Видеозаписи опубликованы в Telegram-канале "Дунай наш". На одной из них юноша бьет женщину ногой в лицо и требует у нее деньги. На двух других он же плачет, извиняется и говорит, что больше не будет так делать. Еще на двух роликах мальчика, который, как предполагается, снимал издевательства над женщиной, везут на лодке и высаживают на большой буй в нескольких сотнях метров от берега. По словам автора поста, так жители поселка Дунай наказали подростков за избиение женщины.Кроме того, полиция выясняет личности авторов видеозаписей и обстоятельства произошедшего. Проверку проводят также инспекторы по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Фокино."Установлено, что участниками видеозаписи стали двое несовершеннолетних. У одного из них произошел конфликт с местной жительницей. Проверка по данному факту продолжается", — рассказали в УМВД.Там также сообщили РИА Новости, что подросток, которого оставили на буе, жив.
https://ria.ru/20220721/delo-1803967596.html
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происшествия, россия, фокино, дунай (река), приморский край
08:55 22.07.2022 (обновлено: 09:28 22.07.2022)
Приморцы из мести за избиение женщины оставили подростка на буе в море
Полиция проверяет информацию по факту избиения женщины и мести подростку за это