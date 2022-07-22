Два проекта ЯНАО вошли в топ-100 форума "Сильные идеи для нового времени"
© Фото : Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округаДва проекта ЯНАО вошли в топ-100 форума "Сильные идеи для нового времени"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Два проекта из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) вошли в топ-100 форума "Сильные идеи для нового времени", сообщает пресс-служба губернатора региона.
Авторы 100 лучших проектов со всей страны приняли участие в пленарном заседании форума под председательством президента РФ Владимира Путина. Его организатором выступило Агентство стратегических инициатив и фонд Росконгресс.
"В сотню лучших вошли сразу два ямальских проекта. Заместитель генерального директора агентства инфраструктурного и промышленного развития ЯНАО Илона Хрущева представила пилотный проект "Система непрерывной подготовки молодых специалистов для перехода на зеленую экономику "Зеленый кадровый потенциал". Его цель – создать кадровый фундамент для управления молодыми талантами: от профориентации со школьной скамьи до адаптации на рабочем месте", - говорится в сообщении.
Проект уже реализуется в округе. Сейчас идет набор десятиклассников в первые экологические классы. Они откроются на базе двух общеобразовательных учреждений – школы N3 Салехарда и N7 Нового Уренгоя, уточняет пресс-служба.
Выпускники смогут пройти целевое обучение в профильных высших учебных заведениях и колледжах страны. Обучение будет выстраиваться через сквозную проектную деятельность на реальных кейсах региона и научных экспедициях. Релевантные проекты, которые будут разработаны школьниками, студентами с поддержкой экспертов и научных сотрудников могут быть реализованы в округе. Лучшим молодым специалистам предложат работу на Ямале.
"Мы живем в стремительно меняющимся мире, планируем развивать отечественные природосберегающие технологии, принимаем новые стратегии, но не уделяем должного внимания подготовке и планированию кадрового потенциала. Наш проект позволит на долгие годы вперед обеспечить округ квалифицированными кадрами, влюбить и вовлечь молодежь и их сокурсников в новые профессии научно-исследовательского вектора в области природных ресурсов и экологии, такие как метеорология, геофизика, астрономия, климатология и криология, водородная энергетика, беспилотные летательные аппараты и авиасистемы и так далее", – приводятся в сообщении слова Хрущевой.