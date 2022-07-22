https://ria.ru/20220722/proekty-1804335195.html

Два проекта ЯНАО вошли в топ-100 форума "Сильные идеи для нового времени"

Два проекта ЯНАО вошли в топ-100 форума "Сильные идеи для нового времени" - РИА Новости, 22.07.2022

Два проекта ЯНАО вошли в топ-100 форума "Сильные идеи для нового времени"

Два проекта из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) вошли в топ-100 форума "Сильные идеи для нового времени", сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T17:28

2022-07-22T17:28

2022-07-22T17:28

ямало-ненецкий автономный округ

салехард

новый уренгой

россия

общество

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

агентство стратегических инициатив (аси)

фонд "росконгресс"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Два проекта из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) вошли в топ-100 форума "Сильные идеи для нового времени", сообщает пресс-служба губернатора региона.Авторы 100 лучших проектов со всей страны приняли участие в пленарном заседании форума под председательством президента РФ Владимира Путина. Его организатором выступило Агентство стратегических инициатив и фонд Росконгресс.Проект уже реализуется в округе. Сейчас идет набор десятиклассников в первые экологические классы. Они откроются на базе двух общеобразовательных учреждений – школы N3 Салехарда и N7 Нового Уренгоя, уточняет пресс-служба.Выпускники смогут пройти целевое обучение в профильных высших учебных заведениях и колледжах страны. Обучение будет выстраиваться через сквозную проектную деятельность на реальных кейсах региона и научных экспедициях. Релевантные проекты, которые будут разработаны школьниками, студентами с поддержкой экспертов и научных сотрудников могут быть реализованы в округе. Лучшим молодым специалистам предложат работу на Ямале."Мы живем в стремительно меняющимся мире, планируем развивать отечественные природосберегающие технологии, принимаем новые стратегии, но не уделяем должного внимания подготовке и планированию кадрового потенциала. Наш проект позволит на долгие годы вперед обеспечить округ квалифицированными кадрами, влюбить и вовлечь молодежь и их сокурсников в новые профессии научно-исследовательского вектора в области природных ресурсов и экологии, такие как метеорология, геофизика, астрономия, климатология и криология, водородная энергетика, беспилотные летательные аппараты и авиасистемы и так далее", – приводятся в сообщении слова Хрущевой.

https://ria.ru/20220714/shkoly-1802463930.html

салехард

новый уренгой

россия

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Алёна Пава

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Алёна Пава

салехард, новый уренгой, россия, общество, ямало-ненецкий автономный округ (янао), агентство стратегических инициатив (аси), фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс"