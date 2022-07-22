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Два проекта ЯНАО вошли в топ-100 форума "Сильные идеи для нового времени" - РИА Новости, 22.07.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20220722/proekty-1804335195.html
Два проекта ЯНАО вошли в топ-100 форума "Сильные идеи для нового времени"
Два проекта ЯНАО вошли в топ-100 форума "Сильные идеи для нового времени" - РИА Новости, 22.07.2022
Два проекта ЯНАО вошли в топ-100 форума "Сильные идеи для нового времени"
Два проекта из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) вошли в топ-100 форума "Сильные идеи для нового времени", сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:28
2022-07-22T17:28
ямало-ненецкий автономный округ
салехард
новый уренгой
россия
общество
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
агентство стратегических инициатив (аси)
фонд "росконгресс"
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Два проекта из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) вошли в топ-100 форума "Сильные идеи для нового времени", сообщает пресс-служба губернатора региона.Авторы 100 лучших проектов со всей страны приняли участие в пленарном заседании форума под председательством президента РФ Владимира Путина. Его организатором выступило Агентство стратегических инициатив и фонд Росконгресс.Проект уже реализуется в округе. Сейчас идет набор десятиклассников в первые экологические классы. Они откроются на базе двух общеобразовательных учреждений – школы N3 Салехарда и N7 Нового Уренгоя, уточняет пресс-служба.Выпускники смогут пройти целевое обучение в профильных высших учебных заведениях и колледжах страны. Обучение будет выстраиваться через сквозную проектную деятельность на реальных кейсах региона и научных экспедициях. Релевантные проекты, которые будут разработаны школьниками, студентами с поддержкой экспертов и научных сотрудников могут быть реализованы в округе. Лучшим молодым специалистам предложат работу на Ямале."Мы живем в стремительно меняющимся мире, планируем развивать отечественные природосберегающие технологии, принимаем новые стратегии, но не уделяем должного внимания подготовке и планированию кадрового потенциала. Наш проект позволит на долгие годы вперед обеспечить округ квалифицированными кадрами, влюбить и вовлечь молодежь и их сокурсников в новые профессии научно-исследовательского вектора в области природных ресурсов и экологии, такие как метеорология, геофизика, астрономия, климатология и криология, водородная энергетика, беспилотные летательные аппараты и авиасистемы и так далее", – приводятся в сообщении слова Хрущевой.
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салехард, новый уренгой, россия, общество, ямало-ненецкий автономный округ (янао), агентство стратегических инициатив (аси), фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс"
17:28 22.07.2022
 

Два проекта ЯНАО вошли в топ-100 форума "Сильные идеи для нового времени"

© Фото : Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округаДва проекта ЯНАО вошли в топ-100 форума "Сильные идеи для нового времени"
Два проекта ЯНАО вошли в топ-100 форума Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Фото : Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Два проекта из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) вошли в топ-100 форума "Сильные идеи для нового времени", сообщает пресс-служба губернатора региона.
Авторы 100 лучших проектов со всей страны приняли участие в пленарном заседании форума под председательством президента РФ Владимира Путина. Его организатором выступило Агентство стратегических инициатив и фонд Росконгресс.
"В сотню лучших вошли сразу два ямальских проекта. Заместитель генерального директора агентства инфраструктурного и промышленного развития ЯНАО Илона Хрущева представила пилотный проект "Система непрерывной подготовки молодых специалистов для перехода на зеленую экономику "Зеленый кадровый потенциал". Его цель – создать кадровый фундамент для управления молодыми талантами: от профориентации со школьной скамьи до адаптации на рабочем месте", - говорится в сообщении.
Проект уже реализуется в округе. Сейчас идет набор десятиклассников в первые экологические классы. Они откроются на базе двух общеобразовательных учреждений – школы N3 Салехарда и N7 Нового Уренгоя, уточняет пресс-служба.
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на встрече с участниками Всероссийского молодежного форума Территория смыслов платформы Росмолодежь - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 15:51Ямало-Ненецкий автономный округ
Более 20 новых школ планируется открыть в ЯНАО в ближайшие годы
Выпускники смогут пройти целевое обучение в профильных высших учебных заведениях и колледжах страны. Обучение будет выстраиваться через сквозную проектную деятельность на реальных кейсах региона и научных экспедициях. Релевантные проекты, которые будут разработаны школьниками, студентами с поддержкой экспертов и научных сотрудников могут быть реализованы в округе. Лучшим молодым специалистам предложат работу на Ямале.
"Мы живем в стремительно меняющимся мире, планируем развивать отечественные природосберегающие технологии, принимаем новые стратегии, но не уделяем должного внимания подготовке и планированию кадрового потенциала. Наш проект позволит на долгие годы вперед обеспечить округ квалифицированными кадрами, влюбить и вовлечь молодежь и их сокурсников в новые профессии научно-исследовательского вектора в области природных ресурсов и экологии, такие как метеорология, геофизика, астрономия, климатология и криология, водородная энергетика, беспилотные летательные аппараты и авиасистемы и так далее", – приводятся в сообщении слова Хрущевой.
 
Ямало-Ненецкий автономный округСалехардНовый УренгойРоссияОбществоЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Агентство стратегических инициатив (АСИ)Фонд "Росконгресс""Фонд "Росконгресс"
 
 
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