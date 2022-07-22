https://ria.ru/20220722/produkty-1804344070.html
Стороны гарантировали максимум безопасности судам по продуктовой сделке
Стороны гарантировали максимум безопасности судам по продуктовой сделке - РИА Новости, 22.07.2022
Стороны гарантировали максимум безопасности судам по продуктовой сделке
РФ, Украина, Турция предоставят максимум гарантий безопасности для всех судов, задействованных в рамках договоренности о снятии ограничений на поставку... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:42
2022-07-22T17:42
2022-07-22T18:42
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ООН, 22 июл – РИА Новости. РФ, Украина, Турция предоставят максимум гарантий безопасности для всех судов, задействованных в рамках договоренности о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, заявил РИА Новости источник в ООН.По его словам, целью договоренности является обеспечение безопасного судоходства для экспорта зерна и связанных с ним продуктов питания и удобрений, включая аммиак, из портов Одесса, Черноморск и Южный."Эта инициатива предполагает, что все стороны (РФ, Украина, Турция) предоставят максимальные гарантии касательно создания безопасной и надежной обстановки для всех судов, участвующих в этой инициативе", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220722/zerno-1804176405.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, турция, украина, оон
17:42 22.07.2022 (обновлено: 18:42 22.07.2022)
Стороны гарантировали максимум безопасности судам по продуктовой сделке
Россия, Украина и Турция гарантировали максимум безопасности судам по продуктовой сделке