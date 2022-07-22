17:08 22.07.2022 (обновлено: 18:40 22.07.2022)
Гутерреш назвал продуктовую сделку маяком надежды
Генсек ООН Гутерреш поблагодарил все стороны переговоров за заключение продуктовой сделки
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш. Архивное фото
СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал заключенные соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна маяком надежды, поблагодарил все стороны переговоров в Стамбуле.
"Сегодня появился маяк на Черном море. Маяк надежды… маяк помощи — в мире, который нуждается в этом больше, чем когда-либо. Я хочу поблагодарить всех, кто помог это сделать", - сказал Гутерреш на подписании договоренностей.
"Спасибо нашим хозяевам, президенту (Турции Тайипу) Эрдогану и правительству Турции: ваше содействие и настойчивость были необходимы на каждом этапе этого процесса. Спасибо представителям Российской Федерации и Украины: вы преодолели препятствия и отложили в сторону разногласия, чтобы проложить путь к инициативе, которая будет служить интересам всех", - добавил он.
По его словам, достигнутая договоренность "поможет стабилизировать мировые цены на продовольствие, которые и так были на рекордных уровнях" еще до конфликта на Украине, преодолеть глобальную нехватку в поставках продуктов и "снизить давление на высокие цены".