https://ria.ru/20220722/produkty-1804325268.html

Гутерреш назвал продуктовую сделку маяком надежды

Гутерреш назвал продуктовую сделку маяком надежды - РИА Новости, 22.07.2022

Гутерреш назвал продуктовую сделку маяком надежды

Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал заключенные соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T17:08

2022-07-22T17:08

2022-07-22T18:40

антониу гутерреш

специальная военная операция на украине

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СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал заключенные соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна маяком надежды, поблагодарил все стороны переговоров в Стамбуле.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна."Сегодня появился маяк на Черном море. Маяк надежды… маяк помощи — в мире, который нуждается в этом больше, чем когда-либо. Я хочу поблагодарить всех, кто помог это сделать", - сказал Гутерреш на подписании договоренностей."Спасибо нашим хозяевам, президенту (Турции Тайипу) Эрдогану и правительству Турции: ваше содействие и настойчивость были необходимы на каждом этапе этого процесса. Спасибо представителям Российской Федерации и Украины: вы преодолели препятствия и отложили в сторону разногласия, чтобы проложить путь к инициативе, которая будет служить интересам всех", - добавил он.По его словам, достигнутая договоренность "поможет стабилизировать мировые цены на продовольствие, которые и так были на рекордных уровнях" еще до конфликта на Украине, преодолеть глобальную нехватку в поставках продуктов и "снизить давление на высокие цены".

https://ria.ru/20220623/zerno-1797710988.html

https://ria.ru/20220718/golod-1803340821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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