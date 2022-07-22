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Гутерреш назвал продуктовую сделку маяком надежды - РИА Новости, 22.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220722/produkty-1804325268.html
Гутерреш назвал продуктовую сделку маяком надежды
Гутерреш назвал продуктовую сделку маяком надежды - РИА Новости, 22.07.2022
Гутерреш назвал продуктовую сделку маяком надежды
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал заключенные соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:08
2022-07-22T18:40
антониу гутерреш
специальная военная операция на украине
в мире
стамбул
турция
россия
оон
украина
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СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал заключенные соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна маяком надежды, поблагодарил все стороны переговоров в Стамбуле.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна."Сегодня появился маяк на Черном море. Маяк надежды… маяк помощи — в мире, который нуждается в этом больше, чем когда-либо. Я хочу поблагодарить всех, кто помог это сделать", - сказал Гутерреш на подписании договоренностей."Спасибо нашим хозяевам, президенту (Турции Тайипу) Эрдогану и правительству Турции: ваше содействие и настойчивость были необходимы на каждом этапе этого процесса. Спасибо представителям Российской Федерации и Украины: вы преодолели препятствия и отложили в сторону разногласия, чтобы проложить путь к инициативе, которая будет служить интересам всех", - добавил он.По его словам, достигнутая договоренность "поможет стабилизировать мировые цены на продовольствие, которые и так были на рекордных уровнях" еще до конфликта на Украине, преодолеть глобальную нехватку в поставках продуктов и "снизить давление на высокие цены".
https://ria.ru/20220623/zerno-1797710988.html
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антониу гутерреш, в мире, стамбул, турция, россия, оон, украина, ситуация в днр и лнр
17:08 22.07.2022 (обновлено: 18:40 22.07.2022)
 
Гутерреш назвал продуктовую сделку маяком надежды

Генсек ООН Гутерреш поблагодарил все стороны переговоров за заключение продуктовой сделки

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал заключенные соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна маяком надежды, поблагодарил все стороны переговоров в Стамбуле.
В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
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"Сегодня появился маяк на Черном море. Маяк надежды… маяк помощи — в мире, который нуждается в этом больше, чем когда-либо. Я хочу поблагодарить всех, кто помог это сделать", - сказал Гутерреш на подписании договоренностей.
"Спасибо нашим хозяевам, президенту (Турции Тайипу) Эрдогану и правительству Турции: ваше содействие и настойчивость были необходимы на каждом этапе этого процесса. Спасибо представителям Российской Федерации и Украины: вы преодолели препятствия и отложили в сторону разногласия, чтобы проложить путь к инициативе, которая будет служить интересам всех", - добавил он.
По его словам, достигнутая договоренность "поможет стабилизировать мировые цены на продовольствие, которые и так были на рекордных уровнях" еще до конфликта на Украине, преодолеть глобальную нехватку в поставках продуктов и "снизить давление на высокие цены".
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Специальная военная операция на УкраинеАнтониу ГутеррешВ миреСтамбулТурцияРоссияООНУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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