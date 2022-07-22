https://ria.ru/20220722/produkty-1804254245.html
В офисе Зеленского заявили, что не подпишут "продуктовую сделку" с Россией
В офисе Зеленского заявили, что не подпишут "продуктовую сделку" с Россией - РИА Новости, 22.07.2022
В офисе Зеленского заявили, что не подпишут "продуктовую сделку" с Россией
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет подписывать "продуктовую сделку" с Россией, стороны подпишут соглашение с... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T14:17
2022-07-22T14:17
2022-07-22T14:50
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет подписывать "продуктовую сделку" с Россией, стороны подпишут соглашение с Турцией и ООН.Министр обороны России Сергей Шойгу в пятницу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна."Украина не подписывает никаких документов с Россией. Мы подписываем соглашение с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальное соглашение с Турцией и ООН", - написал Подоляк в Twitter.
https://ria.ru/20220721/podzhog-1803971982.html
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РИА Новости
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украина, в мире, россия, турция, оон, ситуация в днр и лнр
14:17 22.07.2022 (обновлено: 14:50 22.07.2022)
В офисе Зеленского заявили, что не подпишут "продуктовую сделку" с Россией
Советник офиса Зеленского Подоляк: Украина и Россия раздельно подпишут договор по зерну