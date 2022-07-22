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В офисе Зеленского заявили, что не подпишут "продуктовую сделку" с Россией - РИА Новости, 22.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220722/produkty-1804254245.html
В офисе Зеленского заявили, что не подпишут "продуктовую сделку" с Россией
В офисе Зеленского заявили, что не подпишут "продуктовую сделку" с Россией - РИА Новости, 22.07.2022
В офисе Зеленского заявили, что не подпишут "продуктовую сделку" с Россией
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет подписывать "продуктовую сделку" с Россией, стороны подпишут соглашение с... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T14:17
2022-07-22T14:50
украина
специальная военная операция на украине
в мире
россия
турция
оон
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет подписывать "продуктовую сделку" с Россией, стороны подпишут соглашение с Турцией и ООН.Министр обороны России Сергей Шойгу в пятницу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна."Украина не подписывает никаких документов с Россией. Мы подписываем соглашение с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальное соглашение с Турцией и ООН", - написал Подоляк в Twitter.
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украина, в мире, россия, турция, оон, ситуация в днр и лнр
14:17 22.07.2022 (обновлено: 14:50 22.07.2022)
 
В офисе Зеленского заявили, что не подпишут "продуктовую сделку" с Россией

Советник офиса Зеленского Подоляк: Украина и Россия раздельно подпишут договор по зерну

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет подписывать "продуктовую сделку" с Россией, стороны подпишут соглашение с Турцией и ООН.
Министр обороны России Сергей Шойгу в пятницу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна.
"Украина не подписывает никаких документов с Россией. Мы подписываем соглашение с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальное соглашение с Турцией и ООН", - написал Подоляк в Twitter.
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