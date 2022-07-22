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Лавров назвал приоритеты России в отношении стран Африки - РИА Новости, 22.07.2022
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Лавров назвал приоритеты России в отношении стран Африки
Лавров назвал приоритеты России в отношении стран Африки - РИА Новости, 22.07.2022
Лавров назвал приоритеты России в отношении стран Африки
Развитие всестороннего партнерства со странами Африки остается в числе важных приоритетов внешней политики России, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T07:27
2022-07-22T07:27
россия
африка
в мире
сергей лавров
москва
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Развитие всестороннего партнерства со странами Африки остается в числе важных приоритетов внешней политики России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.При этом он подчеркнул, что Россия "никому ничего не навязывает, не учит жизни других"."С большим уважением относимся к суверенитету государств Африки, их неотъемлемому праву самим определять пути своего развития. Твердо привержены принципу "африканским проблемам — африканское решение". Такой подход к развитию межгосударственных связей кардинально отличается от навязываемой бывшими метрополиями логики "ведущий — ведомый", воспроизводящей отжившую колониальную модель", — добавил министр.
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россия, африка, в мире, сергей лавров, москва
07:27 22.07.2022
 
Лавров назвал приоритеты России в отношении стран Африки

Лавров: развитие всестороннего партнерства со странами Африки — в числе приоритетов России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Развитие всестороннего партнерства со странами Африки остается в числе важных приоритетов внешней политики России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Развитие всестороннего партнерства со странами Африки остается в числе важных приоритетов внешней политики России. Мы открыты для его дальнейшего наращивания — в русле стратегических решений, принятых на первом саммите Россия — Африка в конце октября 2019 года в Сочи", — написал Лавров в своей статье для африканских СМИ.

При этом он подчеркнул, что Россия "никому ничего не навязывает, не учит жизни других".
"С большим уважением относимся к суверенитету государств Африки, их неотъемлемому праву самим определять пути своего развития. Твердо привержены принципу "африканским проблемам — африканское решение". Такой подход к развитию межгосударственных связей кардинально отличается от навязываемой бывшими метрополиями логики "ведущий — ведомый", воспроизводящей отжившую колониальную модель", — добавил министр.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
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Лавров: Россия и Африка работают над снижением доли доллара в торговле
 
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