https://ria.ru/20220722/prioritety-1804173195.html

Лавров назвал приоритеты России в отношении стран Африки

Лавров назвал приоритеты России в отношении стран Африки - РИА Новости, 22.07.2022

Лавров назвал приоритеты России в отношении стран Африки

Развитие всестороннего партнерства со странами Африки остается в числе важных приоритетов внешней политики России, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T07:27

2022-07-22T07:27

2022-07-22T07:27

россия

африка

в мире

сергей лавров

москва

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Развитие всестороннего партнерства со странами Африки остается в числе важных приоритетов внешней политики России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.При этом он подчеркнул, что Россия "никому ничего не навязывает, не учит жизни других"."С большим уважением относимся к суверенитету государств Африки, их неотъемлемому праву самим определять пути своего развития. Твердо привержены принципу "африканским проблемам — африканское решение". Такой подход к развитию межгосударственных связей кардинально отличается от навязываемой бывшими метрополиями логики "ведущий — ведомый", воспроизводящей отжившую колониальную модель", — добавил министр.

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россия, африка, в мире, сергей лавров, москва