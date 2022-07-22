https://ria.ru/20220722/pozitsiya-1804172289.html
Россия ценит позицию африканцев по происходящему на Украине, заявил Лавров
Россия ценит позицию африканцев по происходящему на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 22.07.2022
Россия ценит позицию африканцев по происходящему на Украине, заявил Лавров
Россия ценит взвешенную позицию африканцев относительно происходящего на Украине и вокруг нее, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T07:12
2022-07-22T07:12
2022-07-22T07:12
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Россия ценит взвешенную позицию африканцев относительно происходящего на Украине и вокруг нее, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Знаем, что африканские коллеги не одобряют неприкрытые попытки США и их европейских сателлитов диктовать всем свою волю, навязывать международному сообществу однополярную модель мироустройства. Ценим взвешенную позицию африканцев относительно происходящего на Украине и вокруг нее", — написал Лавров в своей статье для африканских СМИ."Несмотря на беспрецедентное по масштабам внешнее давление, наши друзья не присоединились к антироссийским санкциям. Такая самостоятельная линия заслуживает глубокого уважения", — добавил министр.
https://ria.ru/20220722/dollar-1804172173.html
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в мире, украина, сша, африка, россия, сергей лавров, москва
Россия ценит позицию африканцев по происходящему на Украине, заявил Лавров
Лавров: Россия ценит взвешенную позицию африканцев относительно происходящего на Украине