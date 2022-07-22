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Россия ценит позицию африканцев по происходящему на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 22.07.2022
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Россия ценит позицию африканцев по происходящему на Украине, заявил Лавров
Россия ценит позицию африканцев по происходящему на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 22.07.2022
Россия ценит позицию африканцев по происходящему на Украине, заявил Лавров
Россия ценит взвешенную позицию африканцев относительно происходящего на Украине и вокруг нее, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T07:12
2022-07-22T07:12
в мире
украина
сша
африка
россия
сергей лавров
москва
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Россия ценит взвешенную позицию африканцев относительно происходящего на Украине и вокруг нее, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Знаем, что африканские коллеги не одобряют неприкрытые попытки США и их европейских сателлитов диктовать всем свою волю, навязывать международному сообществу однополярную модель мироустройства. Ценим взвешенную позицию африканцев относительно происходящего на Украине и вокруг нее", — написал Лавров в своей статье для африканских СМИ."Несмотря на беспрецедентное по масштабам внешнее давление, наши друзья не присоединились к антироссийским санкциям. Такая самостоятельная линия заслуживает глубокого уважения", — добавил министр.
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в мире, украина, сша, африка, россия, сергей лавров, москва
07:12 22.07.2022
 
Россия ценит позицию африканцев по происходящему на Украине, заявил Лавров

Лавров: Россия ценит взвешенную позицию африканцев относительно происходящего на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Россия ценит взвешенную позицию африканцев относительно происходящего на Украине и вокруг нее, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Знаем, что африканские коллеги не одобряют неприкрытые попытки США и их европейских сателлитов диктовать всем свою волю, навязывать международному сообществу однополярную модель мироустройства. Ценим взвешенную позицию африканцев относительно происходящего на Украине и вокруг нее", — написал Лавров в своей статье для африканских СМИ.
"Несмотря на беспрецедентное по масштабам внешнее давление, наши друзья не присоединились к антироссийским санкциям. Такая самостоятельная линия заслуживает глубокого уважения", — добавил министр.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
07:09
Лавров: Россия и Африка работают над снижением доли доллара в торговле
 
В миреУкраинаСШААфрикаРоссияСергей ЛавровМосква
 
 
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