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В Польше зафиксировали рекордное число лесных пожаров - РИА Новости, 22.07.2022
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В Польше зафиксировали рекордное число лесных пожаров
В Польше зафиксировали рекордное число лесных пожаров - РИА Новости, 22.07.2022
В Польше зафиксировали рекордное число лесных пожаров
Рекордное количество лесных пожаров наблюдается в Польше, заявил в эфире радиостанции RMF FM пресс-секретарь главного коменданта Государственной пожарной стражи РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T14:43
2022-07-22T14:45
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ВАРШАВА, 22 июл – РИА Новости. Рекордное количество лесных пожаров наблюдается в Польше, заявил в эфире радиостанции RMF FM пресс-секретарь главного коменданта Государственной пожарной стражи Кароль Кержковский."Со вторника у нас 40-60 лесных пожаров в день. В июле уже 500 пожаров в лесах, а за весь год - 5 тысяч. Это рекордный год", - заявил Кержковский.По его словам, в текущем году в лесных пожарах уже погибли три человека и десять получили ранения.Представитель Пожарной стражи заявил, что в Польше пока не следует ожидать таких масштабных лесных пожаров, как на западе Европы. "Однако, все может измениться, если сохранится засуха и жара", - добавил он.Среди прочих противопожарных мер Кержковский призвал соотечественников по возможности не въезжать в лес на автомобиле даже там, где это не запрещено. "Элементы двигателя или выхлопной системы нагреваются до 400 градусов по Цельсию, а уже от температуры 200-300 градусов может загореться трава", - пояснил он.
https://ria.ru/20220719/zhara-1803443036.html
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в мире, польша, европа
14:43 22.07.2022 (обновлено: 14:45 22.07.2022)
 
В Польше зафиксировали рекордное число лесных пожаров

В Польше зафиксировали рекордное число лесных пожаров, погибли три человека

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПожар
Пожар - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ВАРШАВА, 22 июл – РИА Новости. Рекордное количество лесных пожаров наблюдается в Польше, заявил в эфире радиостанции RMF FM пресс-секретарь главного коменданта Государственной пожарной стражи Кароль Кержковский.
"Со вторника у нас 40-60 лесных пожаров в день. В июле уже 500 пожаров в лесах, а за весь год - 5 тысяч. Это рекордный год", - заявил Кержковский.
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По его словам, в текущем году в лесных пожарах уже погибли три человека и десять получили ранения.
Представитель Пожарной стражи заявил, что в Польше пока не следует ожидать таких масштабных лесных пожаров, как на западе Европы. "Однако, все может измениться, если сохранится засуха и жара", - добавил он.
Среди прочих противопожарных мер Кержковский призвал соотечественников по возможности не въезжать в лес на автомобиле даже там, где это не запрещено. "Элементы двигателя или выхлопной системы нагреваются до 400 градусов по Цельсию, а уже от температуры 200-300 градусов может загореться трава", - пояснил он.
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